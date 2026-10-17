اصغر حاجیلو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی دو بر یک آبی پوشان برابر الغرافه قطر گفت: آبی پوشان توانستند دومین گام در لیگ قهرمانان را محکم برداشته و با ۶ امتیاز در رده دوم جدول قرار بگیرند. استقلال در هوای گرم و شرجی قطر با تمام وجود بازی کرد تا یک برد خوب را کسب کند. آبی پوشان حالا بالاتر از تیم های پرهزینه و پولداری چون الهلال ایستاده اند و دوباره به فوتبال ایران در آسیا اعتبار داده اند.

این پیشکسوت ادامه داد: استقلال مقابل الغرافه شروع خوبی داشت و توانست به گل هم برسد. آبی ها در نیمه دوم گل خوردند و دوباره دروازه حریف را باز کردند و در دقایق پایانی تحت فشار زیادی قرار گرفتند که با عملکرد خوب دروازه بان و مدافعان دروازه استقلال باز نشد تا سهراب و یارانش به دومین برد دست پیدا کرده تا در رده دوم جدول قرار بگیرند و با روحیه خوب و تمرینات شاداب آماده دیدار برابر گل گهر از هفته نهم لیگ برتر شوند.

وی در خصوص عملکرد یاسر آسانی بازیکن گلزن و محبوب این روزهای استقلال گفت: شاید در چند سال گذشته او بهترین خرید خارجی استقلال است. سرعتی و دریبل زن با شوت های خطرناک و به دور از حاشیه که باعث شده یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان استقلال شود. آسانی نقش تعیین کننده ای در زمین دارد و مقابل الغرافه با آمدنش به بازی هم گلزنی کرد و هم به تیم سرعت داد. بختیاری زاده هم به خوبی از او بازی می‌گیرد.

این پیشکسوت ادامه داد: یاسر به آسانی دروازه حریفان را باز می کند و در گل های زده استقلال نقش مهمی پیدا کرده است. آسانی بدون حاشیه پیش می‌رود و تنها تمرکزش برروی تمرین و بازی است و این بی حاشیه بودن از او یک بازیکن تمام عیار ساخته که باعث شده همه حریفان استقلال از بازی او و حرکات انفجاری آسانی وحشت داشته باشند.



کارشناس فوتبال با ابراز خرسندی از عملکرد مدافعان و دروازه بان استقلال گفت: فصل پیش ساپینتو بزرگترین اشتباه را انجام داد و عارف را به خاطر یک اشتباه نیمکت نشین محض کرد ولی سهراب دوباره این مدافع را احیا کرد و حالا یکی از بهترین مدافعان فوتبال ایران است.

بازیکن سابق استقلال ادامه داد: سهراب بختیاری زاده ساختار دفاعی استقلال را تغییر داد و حالا می‌بینیم تیمی که فصل پیش به راحتی گل می‌خورد حالا در ۱۰ بازی تنها سه بار دروازه اش باز شده که نشان از استحکام خط دفاعی و آمادگی بالای دروازه بان دارد. در دیدار برابر الغرافه فرعباسی و آقاسی و آشور ماتوف دروازه استقلال را نجات دادند تا آبی ها به سه امتیاز دست پیدا کنند . نقطه آرامش این روزهای استقلال مدافعان و دروازه بان تیم هستند که امیدوارم این روند را ادامه دهند تا استقلال به اهدافی که در سر دارد برسد.



حاجیلو در خصوص خط حمله استقلال هم گفت: استقلال در خط دفاع و هافبک عملکرد خوبی داشته ولی مهاجمان نتوانسته‌اند انتظارات را برآورده کنند. از دست دادن فرصت‌ها برای تیم بزرگی چون استقلال شایسته نیست ضمن اینکه در یک بازی چند فرصت بدست می‌آید که نتوانیم از آن استفاده کنیم. در مقابل الغرافه و تراکتور مهاجمان چند موقعیت خوب را از دست دادند که این اتفاق می‌تواند در آینده به استقلال ضربه بزند.

ملی پوش سابق فوتبال ایران ادامه داد: سرمربی استقلال همانطور که خط دفاع و هافبک را تغییر اساسی داد باید در خط حمله هم چنین کار مهمی را انجام دهد. تمرینات ویژه و آمادگی روحی و روانی می‌تواند مهاجمان استقلال را به جایگاه واقعی برساند تا دوباره شاهد گلزنی های تاثیر گذار باشیم و یک فوتبال تهاجمی را از استقلال شاهد باشیم.

حاجیلو در خصوص دیدار هفته نهم استقلال برابر گل گهر گفت: استقلال چشم به صدر جدول دارد و باید این دیدار را با برد به پایان برساند. تساوی استقلال را از صدر دور کرده و رقبا را خوشحال خواهد کرد. آبی پوشان روحیه خوبی دارند و باید تنها به برد فکر کنند. استقلال می‌تواند برنده از زمین خارج شود بشرط آنکه مهاجمان از فرصت ها استفاده کنند و مدافعان دچار اشتباه نشوند.

بازیکن سابق استقلال در پایان گفت: رحمتی و یارانش هم بدنبال شگفتی در تهران هستند و می‌خواهند دست پر به سیرجان باز گردند. رحمتی انگیزه های زیادی برای پیروزی در این دیدار دارد و جدال دو استقلالی قدیمی که هر دو هم از چهره های محبوب هستند تماشایی خواهد بود. باید منتظر ماند و دید در این شطرنج کدام یک از مربیان و تیمش کیش و مات خواهند شد.