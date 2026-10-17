به گزارش خبرنگار مهر، رضا مشکی، ظهر شنبه در نشست صمیمی سران طوایف و معتمدان شهرستان‌های شرق استان کرمان، بر ضرورت هم‌افزایی همه‌جانبه برای خدمت‌رسانی به مردم و صیانت از امنیت منطقه تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه شرق استان کرمان و نقش کلیدی معتمدان طوایف افزود: جمهوری اسلامی ایران بر پایه اعتماد عمیق به مردم بنا شده است و در طول سال‌های گذشته، هرجا مشارکت و حضور آگاهانه مردم در صحنه بوده، توطئه‌های دشمنان ناکام مانده است.

وی ادامه داد: امروز نیز در سایه تدابیر قرارگاه‌های عملیاتی و هم‌افزایی سپاه، فراجا و سایر نهادها، امنیت پایداری در منطقه برقرار است که قدردان زحمات تمامی این عزیزان هستیم.

فرماندار بم با تأکید بر تلاش دشمنان برای خدشه‌دار کردن سرمایه اجتماعی کشور افزود: دشمنان نظام اسلامی همواره تلاش می‌کنند با جنگ روانی و تبلیغات منفی، میان مردم و حاکمیت فاصله بیندازند؛ اما بصیرت، وطن‌دوستی و همراهی همیشگی شما بزرگان و طوایف مختلف، خط بطلانی بر این توطئه‌ها کشیده و نقش مهمی در خنثی‌سازی جنگ نرم دشمن دارد.

دفاع از تمامیت ارضی و صیانت از وحدت ملی

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نرماشیر، نیز با اشاره به نقش‌آفرینی طوایف در حفظ امنیت و حل‌وفصل اختلافات محلی گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان خادم ملت، در کنار سایر نیروهای مسلح با تمام وجود در برابر استکبار جهانی ایستاده و از تمامیت ارضی کشور صیانت می‌کند.

سرهنگ داوود بدر آبادی، با تمجید از پیشینه تاریخی و وطن‌دوستی مردم منطقه افزود: مردم غیور این خطه از میهن اسلامی، از سیستان و بلوچستان گرفته تا شرق و جنوب استان کرمان، همواره در حفظ وحدت ملی و پاسداری از مرزهای کشور پیشگام بوده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: خاک جای‌جای این میهن اسلامی متعلق به همه ماست؛ اگر سرافرازی و پیشرفتی است، متعلق به همه است و اگر مشکلی وجود داشته باشد با همدلی و هم‌ افزایی یکدیگر حل خواهد شد و امیدواریم با تلاش همگانی و در سایه هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، شاهد توفیق روزافزون نظام جمهوری اسلامی باشیم.