تداوم حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع پزشکی اعلام کردند که در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه از بامداد امروز، دست‌ کم ۵ فلسطینی به شهادت رسیده و شماری دیگر زخمی شده‌اند.

در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به پشت مدرسه فهد در محله التفاح در شرق شهر غزه، ماجد احمد الصباغ به شهادت رسید.

همچنین در حمله دیگری به گروهی از شهروندان فلسطینی در مقابل درمانگاه الحریه در محله المشاهره در منطقه التفاح، عبد الله محمد خمیس جابر و عماد محمد زاید فارس جابر به شهادت رسیدند.

در شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه نیز محمد ریاض ابوحماد، کودک ۱۴ ساله فلسطینی، در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به گروهی از شهروندان در خیابان البرکه به شهادت رسید و شماری دیگر، از جمله یک دختر بچه، زخمی شدند.

در جنوب نوار غزه نیز پهپاد رژیم صهیونیستی یک مرکز پلیس در اطراف بیمارستان صحرایی صلیب سرخ در مواصی رفح را هدف قرار داد که در نتیجه آن عبدالجواد حاتم جوده، از نیروهای پلیس فلسطین به شهادت رسید و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.

مدیریت کل پلیس غزه نیز در بیانیه‌ای این حمله را تایید کرد و اعلام کرد پهپادهای رژیم صهیونیستی یک مرکز پلیس در مواصی رفح را هدف قرار دادند که به شهادت دست ‌کم یک نفر و زخمی شدن شماری دیگر منجر شد.

خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی به سمت چادرهای آوارگان در منطقه مواصی رفح در جنوب نوار غزه تیراندازی کردند.

همزمان، توپخانه رژیم صهیونیستی مناطق شمال شرق شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه را هدف قرار داد.

همچنین تیراندازی شدید نظامیان رژیم صهیونیستی در اطراف خیابان کزوویم در جنوب شرق شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه گزارش شده است.