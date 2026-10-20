رضا حجتی، سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره منابع اختصاصیافته به وامهای دانشجویی در سال جاری اظهار کرد: منابعی که دولت برای وامهای دانشجویی در نظر گرفته، حدود ۲ هزار میلیارد تومان است و این میزان با توجه به جمعیت دانشجویی کشور، منابع محدودی محسوب میشود.
وی با اشاره به جمعیت بیش از ۷۵۰ هزار دانشجو و گستردگی واحدهای دانشگاهی تحت پوشش صندوق افزود: منابع موجود باید میان دانشجویان و دانشگاههای متعدد توزیع شود و با توجه به تعداد متقاضیان، سهم هر دانشجو از این منابع محدود خواهد بود.
حجتی همچنین درباره از سرگیری اجرای طرح جدید تغذیه دانشجویی گفت: این طرح متوقف شده است و بازنگری و اجرای مجدد آن به شرایط کشور و اقتضائات موجود بستگی دارد.
بر اساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان میزان وامها با توجه به مقطع تحصیلی و نوع تسهیلات متفاوت است.
وام تحصیلی برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ۷ میلیون تومان، کارشناسی ارشد و دکتری حرفهای ۱۰ میلیون تومان و دکتری تخصصی، دکتری مستقیم و دستیاری ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است. این مبالغ برای دانشجویان متأهل بهترتیب ۱۴، ۲۰ و ۳۰ میلیون تومان خواهد بود.
میزان وام شهریه نیز برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ۵ میلیون تومان، کارشناسی ارشد و دکتری حرفهای ۷ میلیون تومان و دکتری تخصصی ناپیوسته ۱۰ میلیون تومان اعلام شده است.
بر اساس این اعلام، وام ضروری برای ازدواج و تولد فرزند ۲۰ میلیون تومان و برای مواردی از جمله حوادث، بیماریهای خاص، تهیه لوازم کمکآموزشی و بلایای طبیعی ۱۵ میلیون تومان است. همچنین وام عتبات عالیات پنج میلیون تومان در نظر گرفته شده که با تشخیص رئیس صندوق، این مبلغ به ۲۰ میلیون تومان افزایش مییابد.
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