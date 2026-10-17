به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مهیائی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح ضوابط بلندمرتبه‌سازی در گرگان اظهار کرد: ضابطه پایه بلندمرتبه‌سازی، ساختمان‌های ۱۰ طبقه را در بر می‌گیرد، اما در شرایط فعلی، کمیسیون‌های ماده ۵ مجوز ساخت تا هشت طبقه را صادر می‌کنند که این میزان نیز به شرایط و ضوابط مشخصی بستگی دارد.

وی با اشاره به محدودیت زمین‌های واجد شرایط برای اجرای این طرح افزود: یکی از شرایط مهم، برخورداری پلاک از مساحت بیش از سه هزار مترمربع است و تعداد زمین‌هایی که در محدوده مورد بررسی این شرایط را دارند، بسیار محدود است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با اشاره به محدوده اجرای طرح در شهر گرگان ادامه داد: بلندمرتبه‌سازی در بخش‌هایی از محدوده بلوار ولیعصر، از حوالی میدان گلشهر به سمت بالا، مورد بررسی قرار گرفته و همه پلاک‌های این محدوده نیز مشمول طرح نمی‌شوند. برآوردها نشان می‌دهد کمتر از پنج درصد پلاک‌های محدوده مورد بحث و کمتر از ۱۵ درصد پلاک‌ها از نظر مساحت، شرایط لازم برای بلندمرتبه‌سازی را دارند.

مهیائی با رد برخی برداشت‌ها درباره امکان ساخت ساختمان‌های بلند در زمین‌های کوچک و معابر کم‌عرض اظهار کرد: این‌طور نیست که در کوچه‌های هشت یا ۱۰ متری و در پلاک‌های ۳۰۰ تا ۵۰۰ مترمربعی بتوان مجوز ساخت ساختمان‌های هشت یا ۱۰ طبقه صادر کرد؛ بلندمرتبه‌سازی تابع ضوابط مشخصی است و باید شرایط هر پلاک به‌صورت جداگانه بررسی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ترافیک گرگان پرداخت و گفت: طی ۱۵ سال گذشته، جمعیت کشور و استان گلستان حدود ۲۰ درصد افزایش یافته، اما تعداد خودروها در همین بازه زمانی حدود ۴۰۰ درصد رشد داشته است؛ موضوعی که ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای مدیریت ترافیک و توسعه شهری را دوچندان می‌کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با بیان اینکه ترافیک در برخی ساعات روز، به‌ویژه هنگام هم‌زمانی تعطیلی مدارس و ادارات یا در ساعات عصر و روزهای تعطیل در مسیرهای منتهی به ناهارخوران، بیشتر احساس می‌شود، اظهار کرد: مسائل ترافیکی مختص گرگان نیست و دیگر کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها نیز با این چالش روبه‌رو هستند؛ با این حال، باید برای مدیریت آن راهکارهای مؤثر در نظر گرفت.

مهیائی با اشاره به مطالعات ترافیکی انجام‌شده افزود: در این مطالعات، سطح سرویس معابر از A تا F ارزیابی می‌شود که سطح A نشان‌دهنده شرایط روان و سطح F بیانگر نامطلوب‌ترین وضعیت ترافیکی است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، سطح سرویس معابر در گرگان از B و C پایین‌تر نمی‌آید، هرچند در برخی ساعات مشخص، ترافیک محسوس‌تر می‌شود.

وی تأمین پارکینگ متناسب با ظرفیت ساختمان‌ها را یکی از الزامات مهم در صدور مجوزهای بلندمرتبه‌سازی دانست و گفت: در کنار رعایت ضوابط ساخت‌وساز، تأمین پارکینگ، استفاده از سامانه‌های هوشمند و دوربین‌های نظارتی و توسعه پارکینگ‌های عمومی نیز در مطالعات و برنامه‌های مدیریت ترافیک مورد توجه قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان همچنین با اشاره به اهمیت رعایت الزامات ایمنی در ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها باید با توجه به ضوابط فنی، ایمنی و شرایط شهری انجام شود تا ضمن استفاده مناسب از ظرفیت زمین، مشکلات تازه‌ای برای ترافیک و مدیریت شهری ایجاد نشود.