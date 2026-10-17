به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آریان ظهر شنبه در نشست خبری جشنواره فیلم کوتاه و عکس عشایری در تالار مجتمع اقامتی امیرخانلوی بجنورد اظهار کرد: جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر با هدف معرفی ظرفیت‌های روستایی و عشایری و برجسته‌سازی توانمندی‌های فرهنگی، اجتماعی و بومی مناطق مختلف کشور در حال برگزاری است.

وی در ادامه افزود: تاکنون ۱۲۲۶ اثر در دو بخش فیلم کوتاه و عکس به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که از این تعداد، ۲۲۴ اثر مربوط به بخش فیلم کوتاه و ۱۰۰۲ اثر مربوط به بخش عکس است؛ همچنین پس از ارزیابی‌های اولیه، در نهایت ۱۰۵۲ اثر تأیید نهایی شده‌اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی تصریح کرد: در بخش فیلم کوتاه، ۱۱۰ اثر داستانی، ۹۰ اثر مستند، ۱۴ اثر انیمیشن و ۱۰ اثر با موضوع هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره راه یافته است و در بخش عکس نیز ۷۵۲ تک‌عکس و ۷۶ مجموعه عکس دریافت شده که نشان‌دهنده اقبال قابل‌توجه هنرمندان به این رویداد است.

آریان بیان کرد: استان خراسان شمالی از لحاظ تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه، در بخش فیلم رتبه ششم کشوری و در بخش تک‌عکس رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است و بیشترین آثار ارسالی نیز متعلق به استان خراسان رضوی بوده است.

وی با یادآوری اینکه ۳۰ شهریورماه آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره بوده است، گفت: ۶ تن از داوران برجسته کشوری ارزیابی و داوری آثار را بر عهده داشتند که فرآیند داوری در بخش فیلم به اتمام رسیده و داوری بخش عکس نیز امروز به پایان می‌رسد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی با اشاره به جزئیات برگزاری آیین اختتامیه این جشنواره اظهار کرد: این آیین با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون محرومیت‌زدایی رئیس‌جمهور در سالن فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی برگزار خواهد شد و روستای ارکان نیز یکی از گزینه‌های پیشنهادی برای میزبانی از برنامه‌های جانبی این رویداد ملی است.

آریان از برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حاشیه آیین اختتامیه با استفاده از ظرفیت داوران برجسته خبر داد و گفت: جوایز این دوره از مسابقات بسیار ارزنده است که اسامی برگزیدگان و جوایز در آیین اختتامیه اعلام خواهد شد و فیلم‌های منتخب این جشنواره در سینما «هماگ» به صورت رایگان برای عموم علاقه‌مندان به نمایش درمی‌آید.

وی در پایان، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و طبیعی استان و ایجاد زمینه برای دیده‌شدن این پتانسیل‌ها در سطح ملی را از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره برشمرد.