به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پاریس، پایتخت فرانسه و شماری دیگر از شهرهای این کشور روز شنبه شاهد تجمع‌های اعتراضی گسترده بودند. هم‌زمان با حضور دانش‌آموزان دبیرستانی و اعضای جنبش جلیقه‌زردها در خیابان‌های پاریس، نخستین درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای پلیس نیز گزارش شد.

قرار بود تجمع اصلی ساعت ۱۴ به وقت محلی در میدان جمهوری پاریس آغاز شود، در حالی که گروه‌هایی از معترضان از ساعاتی پیش در نقاط مختلف شهر گرد هم آمده بودند. نیروهای امنیتی نیز در پاریس و دیگر شهرهای بزرگ در حالت آماده‌باش قرار داشتند.

معترضان خواستار مهار افزایش هزینه‌های زندگی و قیمت سوخت و انرژی، افزایش دستمزدها و مستمری‌ها و بهبود خدمات عمومی و شرایط آموزشی هستند.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، پلیس فرانسه در میدان جمهوری پاریس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده کرد. همچنین گزارش شده است که نیروهای پلیس افرادی را که قصد ورود به میدان برای شرکت در اعتراضات داشتند، بازرسی کرده و برخی وسایل آن‌ها را ضبط کردند.

در مارسی نیز تجمع‌هایی در چارچوب بسیج سراسری علیه شرایط اجتماعی برگزار شد. شماری از معترضان به سوی پلیس بطری و سنگ پرتاب کردند و نیروهای پلیس از گاز اشک‌آور استفاده کردند.

فراخوان‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی برای پیوستن اعضای جنبش‌های اعتراضی پیشین با استقبال روبه‌رو شده است؛ موضوعی که می‌تواند به گسترش بیشتر اعتراضات منجر شود.

جنبش جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸ و در اعتراض به مالیات سوخت شکل گرفت، اما دامنه آن به نارضایتی گسترده‌تر از گرانی و نابرابری درآمدی گسترش یافت. پس از آنکه مکرون با کاهش مالیاتی به ارزش چندین میلیارد یورو موافقت کرد، فعالیت این جنبش تا حد زیادی فروکش کرد.