فاطمه نفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره داستان کتاب جدید خود گفت: «ضربه فنی» داستان زندگی یک نوجوان شانزده‌ساله به نام شهاب است. پدر او کشتی‌گیر بسیار متبحری با مرام پهلوانی بوده که در کودکی مفقود شده است. شایعات درباره او زیاد است و هیچ‌کس نمی‌داند دقیقاً چه اتفاقی برایش افتاده. فقدان پدر، شهاب را بسیار آزار می‌دهد؛ به‌خصوص حالا که به سن نوجوانی رسیده و به حمایت پدرانه نیاز دارد. شهاب خودش نیز وارد کشتی شده است؛ مربی‌ای دارد که مانند عمویش است، از او حمایت زیادی می‌کند و کمک کرده تا حرفه‌ای کشتی بگیرد. او اکنون به مسابقات جهانی راه یافته، قهرمانی‌هایی کسب کرده و دلش می‌خواهد مدال طلا را هم به دست آورد؛ اما زندگی‌اش در شرایط بحرانی و سختی قرار دارد. از طرفی، شکست در یک عشق ناکام را پشت سر گذاشته و از طرف دیگر، شرایط مالی خانواده‌اش به‌شدت خراب است و اوضاع بسیار بغرنجی دارند. جای خالی پدر و دوری از دوستی که مهاجرت کرده، پناهنده شده و رفته است نیز او را آزار می‌دهد.

او افزود: حالا شهاب باید انتخاب کند که چطور زندگی کند؛ در آن شرایط سخت و بحرانی مسابقات جهانی، به او پیشنهاد پناهندگی داده می‌شود و باید تصمیم بگیرد که بماند و برای کشورش و به دست آوردن یک زندگی خوب بجنگد یا برود و همه‌چیز را با پول تاخت بزند. او تصمیم بزرگی پیش رو دارد و در ادامه، خواننده باید خودش داستان را بخواند تا ببیند چه اتفاقی رخ می‌دهد.

نفری درخصوص علت انتخاب این ایده و سوژه برای نگارش داستان خود بیان کرد: کشتی یکی از ورزش‌هایی است که جدا از علاقه شخصی‌ام و اینکه خیلی دوستش دارم و همیشه به دستاوردهای کشتی‌گیران‌مان افتخار می‌کنم، یکی از برترین و قوی‌ترین ورزش‌های کشور ماست و همیشه مدال‌آوران این رشته واقعاً درخشیده‌اند. به نظرم جا داشت به کشتی پرداخته شود تا نوجوان ایرانی تشویق شود به‌سراغ این ورزش برود. در کنار این مسئله، موضوع پناهندگی مطرح بود؛ چون در سال‌های اخیر شاهد این هستیم که خیلی از نوجوانان و جوانان ورزشکار ما پناهندگی را تجربه کرده‌اند، خیلی‌هایشان رفته‌اند و اتفاقات زیادی پشت سرشان بوده است. دلم می‌خواست در رمانم به این مسئله هم بپردازم.

او در مورد جذابیت داستان ورزشی برای نوجوانان اظهار کرد: من فکر می‌کنم ورزش کلاً برای نوجوان و جوان خیلی جذاب است. طبعاً داستان نوجوان هم اگر با این موضوع و به‌شکلی خوب نوشته شود، حتماً جذاب خواهد شد. همچنین، معتقدم که رمان و داستان خوب در هر موضوعی، اگر باکیفیت بالا و حرفه‌ای نوشته شود، حتماً موردپسند نوجوان قرار می‌گیرد. اصلاً فرقی ندارد موضوع چیست؛ مهم این است که کار بسیار عالی باشد ولی خب، ورزش در کشور ما هم خیلی موردپسند نوجوانان است و به همین دلیل، یکی از خطوط داستانی‌ام را روی ورزش گذاشتم؛ چراکه در رمانم چند خط داستانی دارم که یکی از آن‌ها به کشتی می‌پردازد و داستان اصلی است و بقیه داستان‌ها سوار بر آن می‌شوند.

فاطمه نفری در پاسخ به این سؤال که «با توجه به اهمیت ورزش و ظرفیتی که ورزش‌های مختلف به‌خصوص کشتی در ایران دارد و هواداران کوچک و بزرگ زیادش، به نظر شما چرا ‌ادبیات نوجوان ما در زمینه زندگی‌نامه شخصیت‌های ورزشی یا داستانی خیالی با موضوع ورزش، کم‌کار بوده است؟»، توضیح داد: شاید ما نویسنده‌ها باید تلاش بیشتری می‌کردیم و پاسخ این سؤال در گرو خود ماست که چرا وقتی چنین سوژه‌های خوبی داشتیم و داریم، خیلی به سراغ‌شان نرفتیم. شاید هم این امر باید بانیانی داشته باشد؛ مثلاً وزارت ورزش یا سازمان‌های دیگر باید بانی شوند تا این قهرمان‌ها را به نوجوانان و جوانان کشورمان معرفی کنند.

او افزود: ما اکنون شاهد این هستیم که در کتاب‌ها، انیمیشن‌ها و فیلم‌هایی که در هالیوود یا خارج از ایران ساخته می‌شود، قهرمان‌سازی‌ها و قهرمان‌پنداری‌های دروغین وجود دارد و متوجه می‌شویم چگونه برای خودشان قهرمان‌سازی می‌کنند؛ این درحالی است که ما در کشورمان تعداد بسیار زیادی از این قهرمان‌ها و اسطوره‌ها داریم اما به‌سراغ‌شان نمی‌رویم. هم باید انگشت اشاره را به‌سمت خود نویسنده‌ها بگیریم و هم به‌سمت بانیانی که پروژه‌هایی را توسط نشرها یا جاهای مختلف سفارش می‌دهند؛ که چرا این پروژه‌ها با چنین موضوعاتی همراه نیستند؟ درحالی‌که اگر نگاه نویسنده‌ها، بانیان امر و ناشران محترم این‌گونه باشد و پرداختن به قهرمان‌های ملی پیش چشم بچه‌های ایران پررنگ شود، خودشان به‌سمت این موضوعات می‌روند؛ ان‌شاءالله که این اتفاق بیفتد.

نویسنده رمان نوجوان «ضربه فنی» در پایان بیان کرد: البته این‌طور هم نیست که بگوییم دست‌مان خالی است؛ خود من در رمان «گزارش‌های امیر، پسر عاشق» به پهلوان تختی پرداختم یا پروژه‌هایی را سراغ دارم که به قهرمانان تیم ملی در رشته‌های مختلف پرداخته‌اند؛ به‌خصوص کسانی که نقصی داشتند یا قهرمانانی که معلول بودند؛ اما بله، می‌شود گفت شاید خیلی زیاد به‌سراغ‌شان نرفته‌ایم و باید توجه ویژه‌ای به این مسئله کنیم.

گفتنی است، رمان «ضربه فنی» نوشته فاطمه نفری به‌تازگی از سوی انتشارات کتاب جمکران در 190 صفحه و بهای 480 هزار تومان برای نوجوانان منتشر شده است. در این داستان، هیجان و فنون جذاب کشتی با مشکلات واقعی جامعه امروز مثل دغدغه‌های نسل نوجوان و جوان و سختی‌های زندگی، گره خورده است.