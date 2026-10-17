به گزارش خبرگزاری مهر به نقل استانداری البرز، علی صفری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز، با اشاره به افتتاح پروژه‌های آموزشی استان همزمان با سراسر کشور و با حضور رئیس‌جمهور اظهار کرد: امروز ۲۰ پروژه آموزشی در استان البرز، شامل ۲۲۰ کلاس درس و ۳۳ هزار مترمربع فضای آموزشی، به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: با افتتاح این پروژه‌ها و تداوم اجرای طرح‌های نهضت عدالت آموزشی، تعداد کلاس‌های درس به بهره‌برداری‌رسیده در استان به ۵۷۰ کلاس خواهد رسید که این اقدام در ارتقای سرانه آموزشی البرز و بهبود وضعیت فضاهای آموزشی استان مؤثر است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با اشاره به قرار داشتن این استان در ردیف استان‌های دارای سرانه آموزشی پایین کشور بیان کرد: با اجرای پروژه‌های جدید، امیدواریم جایگاه البرز از نظر سرانه آموزشی ارتقا یابد و به میانه جدول استان‌های کشور برسد.

صفری با تأکید بر ضرورت همگامی توسعه فضاهای آموزشی با رشد جمعیت و مهاجرت به استان گفت: البرز سالانه با افزایش جمعیت دانش‌آموزی در حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر مواجه است و برای پاسخ‌گویی به این نیاز، باید توسعه زیرساخت‌های آموزشی متناسب با روند افزایش جمعیت دنبال شود.

وی با اشاره به تفاوت نیازهای آموزشی در مناطق مختلف استان خاطرنشان کرد: تحقق عدالت آموزشی و توزیع متوازن امکانات در سراسر البرز از سیاست‌های مورد تأکید استاندار است؛ با این حال، در مناطق پرتراکم جمعیتی، کمبود فضای آموزشی بیشتر احساس می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز، بخش‌هایی از فردیس، کرج و کمالشهر را از مناطق نیازمند توجه بیشتر در حوزه توسعه فضاهای آموزشی برشمرد و گفت: تمرکز بر ساخت مدارس جدید در این مناطق، متناسب با تراکم جمعیت و نیاز دانش‌آموزان، ضرورت دارد.

صفری در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش تراکم کلاس‌های درس اظهار کرد: میانگین تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس در استان که پیش‌تر حدود ۳۵ نفر بود، با تلاش مجموعه نوسازی مدارس و سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده به ۲۹ نفر کاهش یافته است.

وی هدف‌گذاری استان را رساندن این میانگین به ۲۴ دانش‌آموز در هر کلاس عنوان کرد و افزود: امیدواریم با تداوم برنامه‌های توسعه فضاهای آموزشی و اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌شده، این هدف محقق شود و شرایط مناسب‌تری برای تحصیل دانش‌آموزان در استان البرز فراهم آید.