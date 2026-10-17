به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال در مسابقات جهانی را تبریک گفت.



متن پیام مقام معظم رهبری به این شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم



قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران را در مسابقات بین المللی امیدهای جهان در آمریکا، به این قهرمانان افتخار آفرین، مربیان پرتلاش و آحاد ملت ایران تبریک می گویم.



درخشش جوانان میهن، اهتزاز پرچم شوق انگیز ایران و طنین انداز شدن سرود ملی جمهوری اسلامی در میادین مختلف، تلألو امیدهای ملت به جوانان خود در مسیر تحقق آینده ای درخشان و پرشکوه است.



دعای خیر اینجانب بدرقه راه همه جوانان ایران سرافراز.

سید مجتبی حسینی خامنه ای

۲۵ مهر ۱۴۰۵



به گزارش مهر، تیم ملی کشتی فرنگی امید ایران با درخشش در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ لاس‌وگاس، سه مدال طلا و دو برنز کسب کرد و بر بام کشتی جهان ایستاد.