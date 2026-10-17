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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶

رهبر انقلاب:

درخشش جوانان ایران در میادین جهانی، مایه امید به آینده‌ای درخشان است

درخشش جوانان ایران در میادین جهانی، مایه امید به آینده‌ای درخشان است

رهبر انقلاب اسلامی در پیامی، قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران در مسابقات جهانی آمریکا را تبریک گفتند و درخشش جوانان را مایه امید به آینده‌ای درخشان دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال در مسابقات جهانی را تبریک گفت.

متن پیام مقام معظم رهبری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران را در مسابقات بین المللی امیدهای جهان در آمریکا، به این قهرمانان افتخار آفرین، مربیان پرتلاش و آحاد ملت ایران تبریک می گویم.

درخشش جوانان میهن، اهتزاز پرچم شوق انگیز ایران و طنین انداز شدن سرود ملی جمهوری اسلامی در میادین مختلف، تلألو امیدهای ملت به جوانان خود در مسیر تحقق آینده ای درخشان و پرشکوه است.

دعای خیر اینجانب بدرقه راه همه جوانان ایران سرافراز.

سید مجتبی حسینی خامنه ای
۲۵ مهر ۱۴۰۵

به گزارش مهر، تیم ملی کشتی فرنگی امید ایران با درخشش در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ لاس‌وگاس، سه مدال طلا و دو برنز کسب کرد و بر بام کشتی جهان ایستاد.

کد مطلب 6980614
محسن صمیمی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      3 0
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      لبیک یاامام خامنه ای
    • IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      4 0
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      مافدایی نظام مقدس ایران اسلامی ورهبرعزیزترازجانمان هستیم وبرای عزت وسربلندی دعاگوییم
    • IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      5 0
      پاسخ
      خونی که دررگ ماست هدیه به رهبرماست
    • IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      6 0
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      اگرورزش وتحصیل همراه باتهذیب باشد-که انشاالله هست-نورعلی نورمی شود
    • فدایی وطن IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      0 0
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      مااهل کوفه نیستیم علی تنهابماند
    • IR ۲۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      0 0
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      درودبرخامنه ای
    • ادم IR ۰۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
      0 0
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      لبیک یا رهبر ما تابع شما ولایت فقیه هستیم..صدای گرم و مهربان شهیدان را در ملکوت میشود شنید.صدای رهبرشهیدمان را میتوان شنبد که میگوید امت من ..امت من مردم من بایستید..آقای ما سیدمجتبی 🇮🇷 ❤️ حسینی خامنه ای ما تا شکست دشمن و رسیدن به قله های افتخار متحد و همدل باقی خواهیم ماند..درود خدا بر شما

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