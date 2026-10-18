مرداب انزلی در اندیشه بلعیدن تراکتور؛امید تیم بحران زده به سرمربی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین هفته از رقابت های فصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران امروز یکشنبه با برگزاری ۵ دیدار در شهرهای مختلف برگزار می شود تا تیم های مدعی برای قهرمانی رفته رفته به امتیازهای حساس برای تصاحب جام فکر کنند و حاضران در منطقه سقوط هم فکری اساسی برای خروج از بحرانی کنند که شاید پایان خوشی برایشان دیده نشده باشد.

فشردگی رقابت های لیگ برتر و فاصله اندک امتیازها می تواند برنده های احتمالی ۵ بازی امروز را حداقل ۲ تا ۵ رده در جدول جابجا کند و بازنده ها را در حسرت از دست دادن امتیازهایی بگذارد که برای جبران آن کار سختی در ادامه خواهند داشت.

ذوب‌آهن با سرمربی جدید دنبال فرار از انتها!

محمد ربیعی بلافاصله پس از کنار گذاشتن عبدالله ویسی از سرمربیگری ذوب اهن اصفهان هدایت سبزپوشان را عهده دار شد تا حالا تنها پس از یک جلسه تمرین دادن گاندوها به مصاف چادرملو اردکان برود. ذوبی ها که تنها ۷ امتیاز از ۸ دیدار اول فصل خود کسب کرده اند حالا باید میزبان یزدی‌هایی باشند که بر خلاف فصل قبل روند نزولی داشته و تنها ۹ امتیاز در توشه خود دارند. سعید اخباری که همیشه از حمایت مدیران باشگاه چادرملو برخوردار بوده است به خوبی می داند برای خروج تیمش از بحران باید شوک اساسی وارد کند تا این تیم بتواند هرچه زودتر به یکی از اهداف خود که حضور در جمع مدعیان است نزدیک شود.

تراکتور به مرداب انزلی رسید

تراکتور تبریز پس از شروع طوفانی در لیگ برتر فصل جاری روند نزولی در پیش گرفت تا ۸ امتیاز از ۵ بازی اخیر خود بگیرد و صدر جدول را به پرسپولیس دهد. این تیم که تبه دلیل حضور در لیگ نخبگان آسیا با تقویمی فشرده روبروست وارد حاشیه ناخواسته از سوی علیرضا بیرانوند در یک هفته گذشته شد اما گلر شماره یک تیم ملی با چرخش های محیرالعقول همیشگی خود با یک عذرخواهی و تمدید سه ساله قراردادش با تراکتوری ها همه چیز را در ذهن خود به ورطه فراموشی سپرد اما تاثیرش به قدری بود که هنوز مشخص نیست آیا نکونام در بازی حساس انزلی از او در چارچوب دروازه استفاده خواهد کرد یا تنبیه این بازیکن ادامه خواهد داشت.

تراکتور بدون شک برای ماندن در کورس قهرمانی دنبال ۳ امتیازی است که باید از مرداب انزلی به دست آورد و بتواند افکار مازیار زارع را با تیمی که همچنان محبوب شهر است، شکست دهد. تراکتوری ها که هر هفته به تعداد مصدومانشان اضافه می شود این بار هادی حبیبی نژاد را در اختیار ندارد تا سرخ ها همچنان با کمبود شدید نفرات روبرو باشند.

این در حالی است که ملوانی ها که رقابت دیرینه و سنتی با تراکتور دارند اصلا شرایط خوبی در جدول ندارند. ملوان ۸ امتیاز از ۸ بازی خود کسب کرده تا حال و روز آنها اصلا خوب نباشد و چیزی جز برد خانگی در اندیشه کادرفنی آنها نباشد.

وقت فرار با فراز رسید!

خیبر خرم‌آباد در دیگر مسابقه امروز به مصاف استقلال خوزستان می‌رود. دو تیم برای بهبود جایگاه خود به امتیاز نیاز دارند و همین موضوع می‌تواند حساسیت این دیدار را افزایش دهد. خیبر با استفاده از حمایت تماشاگران خود به دنبال تحمیل فشار بر حریف است تا میزان امتیاز خود را افزایش دهد و بتواند از نیمه دوم جدول خارج شود. این در حالی است که استقلال خوزستان وضعیت بدتری از خرم آبادی ها دارد. شاگردان امیر خلیفه اصل تنها ۶ امتیاز در کوله خود از ۸ بازی اول فصل جمع کرده اند تا هر نتیجه ای جز پیروزی، کار را برای انها سخت تر از همیشه در مسیر خروج از منطقه بحرانی جدول کند.

سپاهان آماده به شمس آذر زخم خورده رسید

شمس‌آذر قزوین و سپاهان نیز در دیداری مهم به مصاف یکدیگر می‌روند. سپاهان برای حضور در جمع مدعیان به دنبال کسب سه امتیاز خارج از خانه است تا امر درخشان خود را در هفته های اخیر با برد متوالی دیگری حفظ کند. شاگردان محرم نویدکیا که بار دیگر روی دور پیروزی افتاده اند چیزی جز بردن شمس آذری که بردن را فراموش کرده است نمی خواهند اما نکته اینجاست قزوینی ها در خامه به کمتر حریفی باج می دهند و با وجود نتایج نامطلوب دنبال امتیاز از دیداری هستند که نه تنها می تواند جایگاه آنها را بهبود بخشد بلکه اعتماد به نفس انها را نیز دستخوش تغییر مثبت قرار خواهد داد.

نساجی دنبال برد سوزان!

در آخرین مسابقه امروز، فولاد خوزستان میزبان نساجی مازندران خواهد بود. این دیدار برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار است. فولاد که ۳ بازی اخیر خود را با پیروزی پشت سر گذاشته است سه امتیاز خانگی را در تقابل با اندیشه های سعید دقیقی که جنگندگی تیمش مهم ترین بخش کاری بازیکنانش است را دنبال می کند. فولاد با ۱۵ امتیاز به مصاف نساجی می رود که ۹ امتیازی است و بدون شک میهمانی خود را با کسب بردی در گرمای شهر اهواز دنبال می کند.

برنامه بازی های امروز لیگ برتر به شرح زیر است:

* ذوب‌آهن - چادرملو اردکان ؛ ساعت ۱۵:۳۰

* ملوان - تراکتور ؛ ساعت ۱۷

* خیبر - استقلال خوزستان ؛ ساعت ۱۷

* شمس آذر - سپاهان ؛ ساعت ۱۷:۳۰

* فولاد - نساجی ؛ ساعت ۱۹:۱۵