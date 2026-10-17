به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمیدرضا قافله‌باشی در همایش «نان سالم و نان کامل» با اشاره به اهمیت اصلاح الگوی تغذیه اظهار کرد: مصرف آرد و نان سالم می‌تواند در پیشگیری از برخی بیماری‌ها، از جمله چاقی و دیابت، نقش داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به تأثیر تغذیه بر رشد و سلامت افراد، مدعی شد مصرف آرد و نان سالم می‌تواند به افزایش هوش کودکان و جبران کمبود آهن در بانوان کمک کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی درباره ارزش غذایی نان کامل تأکید کرد و گفت: نان کامل به دلیل حفظ بخش‌های بیشتری از دانه گندم، از جمله سبوس و جوانه، معمولاً در مقایسه با نان تهیه‌شده از آرد سفید، فیبر و برخی مواد مغذی بیشتری دارد.

قافله‌باشی افزود: مصرف این نوع نان در چارچوب یک الگوی غذایی متعادل می‌تواند به بهبود کیفیت تغذیه و ارتقای سلامت جامعه کمک کند؛ ازاین‌رو، توجه به تولید و مصرف محصولات غذایی سالم باید در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های دینی و تمدنی ایران در حوزه سلامت اظهار کرد: با بهره‌گیری از این پشتوانه و همراهی اتحادیه نانوایان استان قزوین، موانع اجرای برنامه ترویج آرد و نان کامل برطرف شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیان اینکه این دانشگاه می‌تواند در گسترش فرهنگ مصرف نان سالم در جامعه نقش‌آفرینی کند، ابراز امیدواری کرد: قزوین در آینده نزدیک به یکی از استان‌های پیشرو در اجرای برنامه آرد و نان کامل تبدیل شود.