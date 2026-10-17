سه امتیاز حیاتی برای صنعت نفت؛آلومینیوم دومین باخت متوالی را تجربه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و آلومینیوم در اولین بازی از هفته نهم لیگ برتر شامگاه شنبه ۲۵ مهر و از ساعت ۱۹ در ورزشگاه تختی آبادان و با قضاوت محمدرضا تارخ رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود صنعت نفت به پایان رسید.

این دیدار نخستین تجربه سیروس پورموسوی روی نیمکت صنعت نفت آبادان در فصل جاری بود.

علی طهران در دقیقه ۱۶ روی پاس خشایار زبرجد گل نخست صنعت نفت را به ثمر رساند. در دقیقه ۴۱ نیز محسن سیفی موفق شد دروازه آلومینیوم را باز کند، اما پس از بازبینی صحنه توسط کمک‌داور ویدئویی VAR این گل مردود اعلام شد.

در نیمه دوم، محمدحسین فلاح در دقیقه ۵۶ گل دوم صنعت نفت را به ثمر رساند تا میزبان اختلاف را افزایش دهد.

امیر نوری نیز در دقیقه ۸۲ روی پاس سعید صادقی یکی از گل‌های خورده آلومینیوم را جبران کرد، اما این گل برای جلوگیری از شکست نماینده اراک کافی نبود و بازی با برتری ۲ بر یک صنعت نفت به پایان رسید.

همچنین در دقیقه ۸۳ بازی امیرمحمد هوشمند با دریافت کارت قرمز آلومینیوم را ۱۰ نفره کرد.

با این نتیجه، صنعت نفت آبادان با کسب ۷ امتیاز به‌طور موقت در رتبه پانزدهم جدول رده‌بندی قرار گرفت. آلومینیوم اراک نیز با ۱۳ امتیاز در جایگاه هفتم باقی ماند تا دومین شکست متوالی خود را تجربه کند.

همچنین این برد نخستین پیروزی فصل صنعت نفت آبادان محسوب می‌شود.