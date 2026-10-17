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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰

موافقت اکثریت اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس با وزیر پیشنهادی دفاع

موافقت اکثریت اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس با وزیر پیشنهادی دفاع

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از موافقت اکثریت اعضای این کمیسیون با وزیر پیشنهادی دفاع خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی در تشریح دومین جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با مهرداد اخلاقی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اظهار کرد: در این جلسه وزیر پیشنهادی به تشریح ادامه برنامه‌های خود در حوزه وزارت دفاع پرداخت.

وی با اشاره به اهمیت حوزه موشک و پهپاد،‌ افزود: با توجه به اینکه ما در میانه جنگ با دشمن متجاوز هستیم، وزیر پیشنهادی دفاع توضیحاتی درباره صنایع دفاعی و حوزه‌هایی مانند موشک، پهپاد و رادار در بخش‌های آفندی و پدافندی ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سوابق مهرداد اخلاقی در حوزه دفاعی، گفت: وزیر پیشنهادی دفاع حداقل ۱۱ سال در حوزه صنایع دفاعی متمرکز بوده و در مجموع ۴۲ سال سابقه فعالیت در وزارت دفاع دارد.

وی ادامه داد: در ادامه این نشست، وزیر پیشنهادی دفاع درباره توجه به معیشت کارکنان نیروهای مسلح اعم از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع توضیحاتی ارائه داد. ساخت خانه‌های سازمانی برای نیروهای مسلح نیز از دیگر محورهای مطرح شده بود.

قشقاوی بیان کرد: اعضای کمیسیون سؤالات خود را مطرح کرده و وزیر پیشنهادی دفاع به آنها پاسخ داد. پس از طرح دیدگاه‌ها و پاسخ به سؤالات نمایندگان، اکثریت قاطع اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع موافقت کردند و رأی مثبت دادند.

کد مطلب 6980619
زهرا علیدادی

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