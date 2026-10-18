به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال خاتون بم پس از عبور از مرحله انتخابی لیگ قهرمانان زنان آسیا خود را برای حضور در مرحله گروهی این رقابت‌ها آماده می‌کند. مسیری که در کنار قدرت حریفان با چالش‌هایی همچون دشواری سفر به میانمار و محدودیت در فهرست بازیکنان نیز همراه شده است.

نماینده فوتبال زنان ایران در گروه A رقابت‌های فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ باید برابر لئونسا کوبه ژاپن، ناگوهیانگ کره‌شمالی و آیوادی میانمار به میدان برود. هر سه مسابقه در شهر یانگون میانمار برگزار خواهد شد و خاتون طی یک هفته سه دیدار حساس را تجربه می‌کند.

شاگردان مرضیه جعفری روز یکشنبه ۱۰ آبان برابر لئونسا کوبه ژاپن قرار می‌گیرند، چهارشنبه ۱۳ آبان به مصاف ناگوهیانگ کره‌شمالی می‌روند و شنبه ۱۶ آبان نیز آخرین دیدار مرحله گروهی خود را برابر آیوادی میانمار برگزار می‌کنند.

در این میان رویارویی با ناگوهیانگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تیمی که به‌عنوان مدافع عنوان قهرمانی وارد مسابقات می‌شود و یکی از جدی‌ترین رقبای خاتون برای صعود خواهد بود. طبق مقررات دو تیم برتر هر گروه مستقیماً صعود می‌کنند و دو تیم برتر از میان تیم‌های سوم نیز به جمع هشت تیم مرحله حذفی می‌پیوندند.

سفر چند مرحله‌ای و دغدغه‌های آماده‌سازی

یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی خاتون چگونگی سفر به میانمار است. محدودیت‌های پروازی برنامه‌ریزی برای انتقال کاروان تیم را دشوار کرده و مسیرهایی از طریق گوانگژو چین یا بانکوک تایلند به‌عنوان گزینه‌های احتمالی مطرح شده‌اند.

سفر چندمرحله‌ای می‌تواند زمان استراحت و فرصت آماده‌سازی تیم را تحت تأثیر قرار دهد؛ موضوعی که با توجه به فشردگی مسابقات و فاصله کم میان سه دیدار اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مدیریت خستگی و تطبیق بازیکنان با شرایط محل برگزاری از جمله مسائلی است که کادر فنی باید برای آن برنامه‌ریزی کند.

خاتون با فهرست ۱۹ نفره در آسیا

محدودیت نفرات نیز چالش دیگری برای نماینده ایران به شمار می‌رود. فهرست فعلی خاتون ۱۹ بازیکن را در بر می‌گیرد و امکان جذب بازیکن قرضی جدید برای مرحله گروهی فراهم نشده است. از سوی دیگر فاطمه گرائیلی به‌دلیل مصدومیت شدید نمی‌تواند تیم را در این مسابقات همراهی کند.

همچنین یسنا جعفرنیا که در مرحله انتخابی به‌صورت قرضی برای خاتون بازی می‌کرد در مرحله گروهی همراه این تیم نخواهد بود و کار خود را در ملوان ادامه می‌دهد. در چنین شرایطی مدیریت توان جسمانی بازیکنان و استفاده مناسب از نفرات موجود می‌تواند در عملکرد خاتون طی این رقابت‌های فشرده نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

دیدار با ملوان آخرین ایستگاه پیش از آسیا

خاتون پیش از عزیمت به میانمار باید در لیگ برتر ایران برابر ملوان بندرانزلی قرار بگیرد. این مسابقه آخرین دیدار تیم پیش از سفر آسیایی خواهد بود و فرصتی برای کادر فنی فراهم می‌کند تا شرایط بازیکنان را ارزیابی و ترکیب مناسب برای رقابت‌های پیش رو را آماده کند.

با توجه به فاصله محدود تا آغاز مسابقات آسیایی مدیریت دقایق بازی و جلوگیری از خستگی یا مصدومیت بازیکنان اهمیت زیادی دارد. خاتون در حالی برای این مأموریت آماده می‌شود که علاوه بر سه حریف دشوار باید بر مشکلات سفر و محدودیت نفرات نیز غلبه کند. شرایطی که مسیر صعود نماینده ایران به مرحله حذفی را به آزمونی جدی تبدیل خواهد کرد.

برنامه دیدارهای خاتون در جام باشگاه‌های زنان آسیا به شرح زیر است:

یکشنبه دهم آبان‌

* خاتون ایران- لئونسا کوبه ژاپن (ساعت ۱۲ به وقت ایران)

چهارشنبه سیزدهم آبان‌

*خاتون ایران - ناگوهیانگ کره‌شمالی (ساعت ۱۲ به وقت ایران)

شنبه شانزدهم آبان‌

*خاتون ایران - آیوادی میانمار (ساعت ۱۶ به وقت ایران)