مستند «گلچهره» به بخش رقابتی جشنواره ملی فیلم راه یافت

رحمان زمانی، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نوشهر، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مستند گلچهره در مهرماه سال ۱۴۰۴ در شهرستان نوشهر تولید شده و زندگی یک بانوی روستایی در روستای نیچکوه را روایت می‌کند.

وی افزود: «گلچهره» با تمرکز بر زندگی روستایی، جلوه‌هایی از آداب، سنت‌ها و فرهنگ بومی منطقه را به تصویر می‌کشد و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی مازندران را در قالب سینمای مستند معرفی می‌کند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر با اشاره به حضورهای پیشین این اثر در رویدادهای سینمایی بیان کرد: این مستند در سال ۱۴۰۴ جایزه فیلم برگزیده جشنواره ملی ایرانمهر را کسب کرده و در جشنواره بین‌المللی جامائیکا نیز به‌عنوان اثری تأثیرگذار مورد تقدیر قرار گرفته است. همچنین «گلچهره» در جشنواره منطقه‌ای هرمزگان و جشنواره فولکلور هند حضور داشته است.

زمانی راه‌یابی این مستند به بخش رقابتی جشنواره «هزار و یک روایت» را فرصتی برای معرفی بیشتر فرهنگ، آیین‌ها و سنت‌های محلی مازندران دانست و بر اهمیت حضور آثار مستند بومی در رویدادهای ملی تأکید کرد.

به گزارش مهر، احمد الستی، سعید پوراسماعیلی، بهنوش طباطبایی، مهدی جعفری و امید پوراتابک اعضای هیئت داوران بخش فیلم سومین دوره این جشنواره هستند. در این دوره، یک‌هزار و ۲۲۶ اثر به دبیرخانه ارسال شده است که آثار منتخب به مرحله نهایی داوری راه یافته‌اند.

آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی فیلم و عکس روستا و عشایر «هزار و یک روایت» قرار است ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ در بجنورد برگزار شود. در این مراسم، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و عبدالکریم حسین‌زاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور، حضور خواهند داشت.