به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، در پی درخواست یک شرکت تولید کننده فرش ایرانی برای پذیرش فرش دستباف در بورس کالای ایران، سازوکارهای عرضه این محصول در بازار فیزیکی و امکان راه‌اندازی گواهی سپرده کالایی آن در نشستی با حضور مدیرعامل بورس کالا و مسئولان شرکت فرش ایران بررسی شد.

سید جواد جهرمی، مدیرعامل بورس کالای ایران، در این نشست با اشاره به پیچیدگی‌های پذیرش فرش دستباف به دلیل تنوع طرح، ابعاد، نوع بافت و ویژگی‌های کیفی، گفت: بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده نشان می‌دهد امکان طراحی سازوکارهایی برای راه‌اندازی گواهی سپرده کالایی و حراج فرش در بازار فیزیکی بورس کالا وجود دارد.

وی با اشاره به وضعیت بازار فرش دستباف اظهار کرد: با وجود جایگاه شناخته‌شده فرش ایرانی در بازارهای جهانی، نبود ساختار شفاف و نظام‌مند در بازار موجب شده است بافندگان سهم متناسبی از ارزش اقتصادی محصول خود دریافت نکنند.

مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و ابزارهای مالی برای توسعه صنایع مختلف، از جمله زمینه‌های فعالیت این بورس است.

بررسی استانداردسازی فرش برای پذیرش در بورس کالا

مهدی معدن‌چی‌زاج، تولید کننده فرش ایرانی، نیز با اشاره به روند بررسی پذیرش فرش دستباف در بورس کالا گفت: این طرح بر مبنای مدل استانداردسازی «گره همگن» و با در نظر گرفتن ۱۰ شاخص اصلی در حال ارزیابی است.

به گفته وی، انبار شرکت فرش ایران در کرج و در مراحل بعد، انبارهایی در اصفهان، کاشان، تبریز و کرمان، به‌عنوان ظرفیت‌های احتمالی پذیرش و نگهداری فرش در این سازوکار در نظر گرفته شده‌اند.

بررسی عرضه داخلی و صادراتی فرش

جعفر جمالی، نماینده سهامدار اصلی این شرکت، نیز با اشاره به ظرفیت بازار داخلی و صادراتی این محصول گفت: همکاری با بورس کالای ایران با هدف توسعه مسیرهای فروش فرش و تقویت جایگاه آن در بازار دنبال می‌شود.

وی افزود: علاوه بر فروش داخلی، عرضه فرش ایرانی در رینگ صادراتی بورس کالا نیز در دستور کار این همکاری قرار دارد.

بر اساس مباحث مطرح‌شده در این نشست، استانداردسازی فرش دستباف، تعیین سازوکار پذیرش و فراهم‌کردن امکان عرضه از طریق گواهی سپرده کالایی و حراج، از محورهای اصلی بررسی‌شده برای ورود این محصول به بورس کالا است. اجرای این طرح به تکمیل بررسی‌های کارشناسی و نهایی‌شدن الزامات پذیرش و عرضه بستگی دارد.