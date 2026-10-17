به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی شماره ۱۴ و هشدار سطح زرد دریایی شماره ۴۲، از تشدید ناپایداری‌های جوی، بارش‌های رگباری و احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی در برخی مناطق استان از روز یک شنبه ۲۶ مهرماه خبر داد.

حسن‌زاده اظهار کرد: بر اساس هشدار هواشناسی، از ساعات بعدازظهر و اوایل یک شب شنبه ۲۶ مهر تا اواخر وقت سه‌شنبه ۲۸ مهرماه، رگبار و رعدوبرق، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، تندباد لحظه‌ای و کاهش دید افقی در مناطق تحت تأثیر پیش‌بینی شده است.

وی افزود: این سامانه در شهرستان‌های حاجی‌آباد، بشاگرد، بستک، بندرلنگه، رودان، بندر خمیر، بندرعباس و مناطق شمالی تنگه هرمز فعال خواهد بود و می‌تواند موجب جاری شدن روان‌آب، طغیان رودخانه‌های فصلی، وقوع سیلاب، کاهش دید افقی و خسارت به سازه‌های سبک و محصولات کشاورزی شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از فعالیت در ارتفاعات و پرهیز از چرای دام در مناطق مرتفع در مدت فعالیت این سامانه ضروری است.

حسن‌زاده همچنین با اشاره به هشدار سطح زرد دریایی شماره ۴۲ گفت: از ساعات بعدازظهر و اوایل یک شب شنبه تا اواخر وقت سه‌شنبه، احتمال تندباد لحظه‌ای، گرد و خاک و مواج شدن دریا در مناطق شمالی تنگه هرمز وجود دارد و ارتفاع موج می‌تواند به حدود ۱.۵ متر برسد.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط احتمال اختلال در تردد و فعالیت‌های دریایی، آسیب به شناورهای صیادی و قفس‌های پرورش ماهی، اختلال در تردد شناورهای مسافربری و کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از مردم و فعالان دریایی خواست ضمن توجه جدی به هشدارهای هواشناسی، از تردد غیرضروری شناورهای سبک و صیادی و انجام فعالیت‌های تفریحی و شنا در تنگه هرمز خودداری کرده و تمهیدات لازم را برای پیشگیری از حوادث احتمالی در نظر بگیرند.