به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌اله پایان عصر شنبه در آیین اختتامیه جشنواره تئاتر استانی «کاراولی‌های رویش»، برگزاری این جشنواره را گامی در مسیر شناسایی و شکوفایی استعدادهای هنرهای نمایشی استان عنوان کرد و گفت: اختتامیه این رویداد، سرآغاز مرحله‌ای تازه برای رشد ظرفیت‌های فرهنگی و هنری آذربایجان شرقی است؛ سرزمینی که همواره در پرورش اندیشه، فرهنگ و هنر جایگاهی برجسته داشته است.

وی با تبیین جایگاه تئاتر در حیات فرهنگی جامعه اظهار کرد: تئاتر فراتر از فنون نمایشی و سرگرمی، عرصه بازآفرینی هویت، روشنگری و روایت مسائل انسانی و اجتماعی است و هنر متعهد می‌تواند به‌عنوان وجدان بیدار جامعه، در بیان حقیقت و تقویت آگاهی عمومی نقش‌آفرینی کند.

پایان همچنین با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا از این اقدامات، بر مسئولیت هنرمندان در بازتاب مظلومیت ملت‌ها و روایت ایثار و مقاومت تأکید کرد. وی با گرامیداشت یاد شهدا، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز میناب، هنرهای نمایشی را دارای ظرفیتی مؤثر برای زنده نگه‌داشتن این روایت‌ها و مقابله با ظلم و بی‌عدالتی دانست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در ادامه، با اشاره به گزارش دبیرخانه جشنواره و رامین ریاضی، دبیر این رویداد، استقبال مخاطبان را از دستاوردهای مهم جشنواره برشمرد و افزود: حضور بیش از ۱۲۰۰ نفر از شهروندان و تکمیل مکرر ظرفیت سالن‌های اجرا، بیانگر علاقه مردم به تئاتر و ظرفیت این هنر برای تقویت ارتباط با جامعه و رونق اقتصاد سالن‌های نمایش است.

وی پخش پیام صوتی پیشکسوتان در آغاز اجراها را از ابتکارهای ارزشمند جشنواره عنوان کرد و گفت: این اقدام، جلوه‌ای از تکریم سرمایه‌های هنری استان و ایجاد پیوند میان تجربه پیشکسوتان و انگیزه و خلاقیت نسل جوان است.

پایان با اشاره به تنوع بخش‌های جشنواره اظهار کرد: دریافت ۱۰ اثر در بخش نمایشنامه‌نویسی، اجرای ۶ اثر در بخش نمایشنامه‌خوانی و رقابت ۱۳ گروه در بخش نمایش صحنه‌ای، نشان‌دهنده توجه به مراحل مختلف شکل‌گیری اثر نمایشی و تقویت چرخه تولید از ایده تا اجراست.

وی همچنین برگزاری کارگاه تخصصی «بداهه و خلاقیت در بازیگری» با حضور الیکا عبدالرزاقی را فرصتی برای ارتقای توانمندی شرکت‌کنندگان دانست و از حضور هادی افتخارزاده، حامد منافی، سید سجاد راثی هاشمی، فرزاد تقی‌لر، جواد قامتی و حمید رحیمی در جمع داوران بخش‌های نمایشنامه‌خوانی و صحنه‌ای، به‌عنوان پشتوانه‌ای برای تقویت کیفیت علمی و فنی جشنواره یاد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با تأکید بر رویکرد حمایتی این اداره کل تصریح کرد: حمایت هدفمند از تئاتر اندیشه‌ورز، تولیدمحور، هویت‌ساز و اخلاق‌مدار، سیاست قطعی ماست و برای روشن ماندن چراغ تولید آثار محتوایی و تخصصی در استان تلاش خواهیم کرد.

وی همچنین از دبیر و عوامل دبیرخانه جشنواره، داوران، استادان مدعو، پیشکسوتان، گروه‌های نمایشی و مخاطبان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که استمرار این رویداد، زمینه رشد نسل تازه هنرمندان و اعتلای جایگاه تئاتر آذربایجان شرقی را فراهم سازد.