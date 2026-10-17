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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶

استقبال بیش از ۱۲۰۰ نفر از جشنواره تئاتر «کاراولی‌های رویش»

استقبال بیش از ۱۲۰۰ نفر از جشنواره تئاتر «کاراولی‌های رویش»

تبریز- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی، استقبال بیش از ۱۲۰۰ مخاطب از جشنواره تئاتر «کاراولی‌های رویش» را نشانه پیوند مردم با هنر نمایش دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌اله پایان عصر شنبه در آیین اختتامیه جشنواره تئاتر استانی «کاراولی‌های رویش»، برگزاری این جشنواره را گامی در مسیر شناسایی و شکوفایی استعدادهای هنرهای نمایشی استان عنوان کرد و گفت: اختتامیه این رویداد، سرآغاز مرحله‌ای تازه برای رشد ظرفیت‌های فرهنگی و هنری آذربایجان شرقی است؛ سرزمینی که همواره در پرورش اندیشه، فرهنگ و هنر جایگاهی برجسته داشته است.

وی با تبیین جایگاه تئاتر در حیات فرهنگی جامعه اظهار کرد: تئاتر فراتر از فنون نمایشی و سرگرمی، عرصه بازآفرینی هویت، روشنگری و روایت مسائل انسانی و اجتماعی است و هنر متعهد می‌تواند به‌عنوان وجدان بیدار جامعه، در بیان حقیقت و تقویت آگاهی عمومی نقش‌آفرینی کند.

پایان همچنین با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا از این اقدامات، بر مسئولیت هنرمندان در بازتاب مظلومیت ملت‌ها و روایت ایثار و مقاومت تأکید کرد. وی با گرامیداشت یاد شهدا، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز میناب، هنرهای نمایشی را دارای ظرفیتی مؤثر برای زنده نگه‌داشتن این روایت‌ها و مقابله با ظلم و بی‌عدالتی دانست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در ادامه، با اشاره به گزارش دبیرخانه جشنواره و رامین ریاضی، دبیر این رویداد، استقبال مخاطبان را از دستاوردهای مهم جشنواره برشمرد و افزود: حضور بیش از ۱۲۰۰ نفر از شهروندان و تکمیل مکرر ظرفیت سالن‌های اجرا، بیانگر علاقه مردم به تئاتر و ظرفیت این هنر برای تقویت ارتباط با جامعه و رونق اقتصاد سالن‌های نمایش است.

وی پخش پیام صوتی پیشکسوتان در آغاز اجراها را از ابتکارهای ارزشمند جشنواره عنوان کرد و گفت: این اقدام، جلوه‌ای از تکریم سرمایه‌های هنری استان و ایجاد پیوند میان تجربه پیشکسوتان و انگیزه و خلاقیت نسل جوان است.

پایان با اشاره به تنوع بخش‌های جشنواره اظهار کرد: دریافت ۱۰ اثر در بخش نمایشنامه‌نویسی، اجرای ۶ اثر در بخش نمایشنامه‌خوانی و رقابت ۱۳ گروه در بخش نمایش صحنه‌ای، نشان‌دهنده توجه به مراحل مختلف شکل‌گیری اثر نمایشی و تقویت چرخه تولید از ایده تا اجراست.

وی همچنین برگزاری کارگاه تخصصی «بداهه و خلاقیت در بازیگری» با حضور الیکا عبدالرزاقی را فرصتی برای ارتقای توانمندی شرکت‌کنندگان دانست و از حضور هادی افتخارزاده، حامد منافی، سید سجاد راثی هاشمی، فرزاد تقی‌لر، جواد قامتی و حمید رحیمی در جمع داوران بخش‌های نمایشنامه‌خوانی و صحنه‌ای، به‌عنوان پشتوانه‌ای برای تقویت کیفیت علمی و فنی جشنواره یاد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با تأکید بر رویکرد حمایتی این اداره کل تصریح کرد: حمایت هدفمند از تئاتر اندیشه‌ورز، تولیدمحور، هویت‌ساز و اخلاق‌مدار، سیاست قطعی ماست و برای روشن ماندن چراغ تولید آثار محتوایی و تخصصی در استان تلاش خواهیم کرد.

وی همچنین از دبیر و عوامل دبیرخانه جشنواره، داوران، استادان مدعو، پیشکسوتان، گروه‌های نمایشی و مخاطبان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که استمرار این رویداد، زمینه رشد نسل تازه هنرمندان و اعتلای جایگاه تئاتر آذربایجان شرقی را فراهم سازد.

کد مطلب 6980657

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