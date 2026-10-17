به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مسروری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از آغاز برداشت انار از سطح ۱۲۰۰ هکتار از باغات ین شهرستان خبر داد و گفت: با میانگین برداشت ۲۵ تن محصول در هر هکتار، پیش‌بینی می‌شود امسال بالغ بر ۳۰ هزار تن انار از باغ‌های بردسکن برداشت و روانه بازار شود.

وی با اشاره به اهمیت ارقام تجاری و صادراتی این محصول بیان کرد: رقم خزر بردسکن دارای کد صادراتی بوده و ظرفیت بالایی برای حضور در بازارهای خارجی دارد و همچنین در راستای ارتقای کیفیت و مقابله با خسارت‌های محیطی، طرح احداث سایبان باغات انار امسال در سطح ۲ هکتار از اراضی شهرستان اجرا شد که نتایج بسیار مطلوبی در بهبود کیفیت محصول تولیدی به همراه داشت.

وی در ادامه به یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های جدی انارکاران در سال جاری اشاره کرد و گفت: متأسفانه امسال بازار فروش با رکود مواجه شده و استقبال مناسبی از سوی بازار صورت نگرفته است؛ موانع صادراتی ناشی از تحریم‌ها، عدم رونق تجارت خارجی و بی‌رغبتی تجار به خرید، انارکاران را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن تصریح کرد: این در حالی است که هزینه‌های تولید و داشت محصول به شدت افزایش یافته، اما قیمت انار با کاهش چشمگیری مواجه شده و قیمت‌های فعلی پاسخگوی هزینه‌های باغداران نیست که نیازمند توجه و چاره‌اندیشی مسئولان امر برای تسهیل صادرات و حمایت از تولیدکنندگان است.