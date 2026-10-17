  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۴

پیش‌بینی برداشت بیش از ۳۰ هزار تن انار از باغات بردسکن

پیش‌بینی برداشت بیش از ۳۰ هزار تن انار از باغات بردسکن

بردسکن- مدیر جهاد کشاورزی بردسکن از آغاز برداشت انار از سطح ۱۲۰۰ هکتار از باغات بردسکن خبر داد و گفت: امسال بالغ بر ۳۰ هزار تن انار برداشت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مسروری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از آغاز برداشت انار از سطح ۱۲۰۰ هکتار از باغات ین شهرستان خبر داد و گفت: با میانگین برداشت ۲۵ تن محصول در هر هکتار، پیش‌بینی می‌شود امسال بالغ بر ۳۰ هزار تن انار از باغ‌های بردسکن برداشت و روانه بازار شود.

وی با اشاره به اهمیت ارقام تجاری و صادراتی این محصول بیان کرد: رقم خزر بردسکن دارای کد صادراتی بوده و ظرفیت بالایی برای حضور در بازارهای خارجی دارد و همچنین در راستای ارتقای کیفیت و مقابله با خسارت‌های محیطی، طرح احداث سایبان باغات انار امسال در سطح ۲ هکتار از اراضی شهرستان اجرا شد که نتایج بسیار مطلوبی در بهبود کیفیت محصول تولیدی به همراه داشت.

وی در ادامه به یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های جدی انارکاران در سال جاری اشاره کرد و گفت: متأسفانه امسال بازار فروش با رکود مواجه شده و استقبال مناسبی از سوی بازار صورت نگرفته است؛ موانع صادراتی ناشی از تحریم‌ها، عدم رونق تجارت خارجی و بی‌رغبتی تجار به خرید، انارکاران را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن تصریح کرد: این در حالی است که هزینه‌های تولید و داشت محصول به شدت افزایش یافته، اما قیمت انار با کاهش چشمگیری مواجه شده و قیمت‌های فعلی پاسخگوی هزینه‌های باغداران نیست که نیازمند توجه و چاره‌اندیشی مسئولان امر برای تسهیل صادرات و حمایت از تولیدکنندگان است.

کد مطلب 6980660

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها