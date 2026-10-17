رئیس منابع طبیعی سنقر: پرونده تصرف اراضی ملی روستای سردره تشکیل شد

رئوف حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی عامل تخریب و تصرف اراضی ملی در روستای سردره بیگلربیگی از توابع بخش کلیایی شهرستان سنقروکلیایی خبر داد و اظهار کرد: گزارش مردمی درباره تعرض به این عرصه‌ها، زمینه حضور نیروهای حفاظتی و پیگیری موضوع از مسیر قانونی را فراهم کرد.

وی با اشاره به پایش مستمر منابع طبیعی شهرستان افزود: پس از دریافت گزارش مربوط به تخریب و تصرف اراضی ملی در روستای سردره، نیروهای پاسگاه ویژه حفاظت منابع طبیعی در کوتاه‌ترین زمان به محل اعزام شدند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سنقروکلیایی ادامه داد: مأموران پس از حضور در منطقه و انجام بررسی‌های میدانی، فرد مرتبط با تخریب و تصرف را شناسایی کردند.

حضرتی تصریح کرد: در پی این اقدام، پرونده‌ای با استناد به ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع تشکیل شد تا مراحل قانونی و قضایی آن پیگیری شود.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از عرصه‌های ملی خاطرنشان کرد: پایش مناطق حساس شهرستان به‌صورت مستمر ادامه دارد و هرگونه تعرض به اراضی ملی در چارچوب قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.