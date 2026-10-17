شمس‌اله خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات آسفالت معابر سه روستای شهرستان سرپل‌ذهاب با استفاده از اعتبارات ملی قیر رایگان خبر داد و اظهار کرد: این طرح‌ها با هدف بهسازی زیرساخت‌های روستایی، بهبود وضعیت معابر و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان روستاها اجرا شده است.

وی با اشاره به جزئیات پروژه‌ها افزود: در روستای الیاس احمد، عملیات آسفالت معابر در سطح ۶ هزار مترمربع و با صرف اعتباری بیش از ۴۰ میلیارد ریال انجام شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: در روستای دول الیاس نیز ۵ هزار مترمربع از معابر با اعتباری بالغ بر ۳۳ میلیارد ریال آسفالت شده است.

خدادادی با بیان اینکه روستای ترک ویس نیز مشمول این طرح عمرانی شده است، گفت: عملیات آسفالت در این روستا در سطح ۵ هزار مترمربع و با اعتبار ۳۳ میلیارد ریال به اجرا درآمده است.

وی مجموع سطح معابر آسفالت‌شده در این سه روستا را ۱۶ هزار مترمربع اعلام کرد و افزود: اعتبار این پروژه‌ها از محل اعتبارات ملی قیر رایگان تأمین شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها به تسهیل تردد ساکنان، بهبود عبور و مرور وسایل نقلیه و ساماندهی فضای روستایی کمک می‌کند و در مسیر توسعه و بهسازی زیرساخت‌های روستایی قرار دارد.