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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳

مدیرکل بنیاد مسکن کرمانشاه: معابر سه روستای سرپل‌ذهاب آسفالت شد

مدیرکل بنیاد مسکن کرمانشاه: معابر سه روستای سرپل‌ذهاب آسفالت شد

کرمانشاه - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه از اجرای طرح آسفالت ۱۶ هزار مترمربع از معابر سه روستای شهرستان سرپل‌ذهاب با اعتبارات ملی قیر رایگان خبر داد.

شمس‌اله خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات آسفالت معابر سه روستای شهرستان سرپل‌ذهاب با استفاده از اعتبارات ملی قیر رایگان خبر داد و اظهار کرد: این طرح‌ها با هدف بهسازی زیرساخت‌های روستایی، بهبود وضعیت معابر و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان روستاها اجرا شده است.

وی با اشاره به جزئیات پروژه‌ها افزود: در روستای الیاس احمد، عملیات آسفالت معابر در سطح ۶ هزار مترمربع و با صرف اعتباری بیش از ۴۰ میلیارد ریال انجام شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: در روستای دول الیاس نیز ۵ هزار مترمربع از معابر با اعتباری بالغ بر ۳۳ میلیارد ریال آسفالت شده است.

خدادادی با بیان اینکه روستای ترک ویس نیز مشمول این طرح عمرانی شده است، گفت: عملیات آسفالت در این روستا در سطح ۵ هزار مترمربع و با اعتبار ۳۳ میلیارد ریال به اجرا درآمده است.

وی مجموع سطح معابر آسفالت‌شده در این سه روستا را ۱۶ هزار مترمربع اعلام کرد و افزود: اعتبار این پروژه‌ها از محل اعتبارات ملی قیر رایگان تأمین شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها به تسهیل تردد ساکنان، بهبود عبور و مرور وسایل نقلیه و ساماندهی فضای روستایی کمک می‌کند و در مسیر توسعه و بهسازی زیرساخت‌های روستایی قرار دارد.

کد مطلب 6980664

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