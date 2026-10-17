به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعدازظهر شنبه در بازدید ستادی از اداره کل دامپزشکی استان، ضمن تبریک هفته دامپزشکی و قدردانی از تلاش کارکنان این مجموعه، بر ضرورت صیانت از سلامت جامعه و سرمایه‌های دامی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: دامپزشکی به‌طور مستقیم با سلامت مردم و اقتصاد جامعه ارتباط دارد و به همین دلیل، فعالیت در این حوزه از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و باید با دقت و مسئولیت‌پذیری دنبال شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و دامپروری استان افزود: تولید سالانه حدود پنج‌ونیم میلیون تن محصولات کشاورزی و برخورداری از حدود چهارونیم میلیون واحد دامی، کرمانشاه را به یکی از مناطق مهم در تأمین امنیت غذایی کشور تبدیل کرده است. به گفته وی، استان در تولید گوشت، مرغ، شیر و دیگر محصولات پروتئینی سهم قابل توجهی دارد و حفاظت از این ظرفیت‌ها به مراقبت‌های مستمر دامپزشکی نیازمند است.

حبیبی با اشاره به موقعیت مرزی کرمانشاه، تشدید نظارت‌های بهداشتی را ضروری دانست و تصریح کرد: هرگونه اختلال در حوزه دام و طیور می‌تواند پیامدهای اقتصادی و بهداشتی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد؛ ازاین‌رو باید با حساسیت بالا از سرمایه‌های دامی استان حفاظت کرد و مانع تبدیل مشکلات قابل پیشگیری به خسارت‌های سنگین شد.

وی تأمین به‌موقع دارو، درمان و واکسن دام را از اولویت‌های این حوزه برشمرد و گفت: تأخیر در اقدامات درمانی و واکسیناسیون ممکن است به گسترش بیماری و تحمیل خسارت به دامداران منجر شود؛ بنابراین اعتبارات مورد نیاز این بخش باید با جدیت پیگیری شود. وی همچنین خواستار همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برای رفع موانع اعتباری و جلوگیری از وقفه در ارائه خدمات دامپزشکی شد.

استاندار کرمانشاه در ادامه، نظارت بر کشتارگاه‌ها، سردخانه‌ها و واحدهای بسته‌بندی فرآورده‌های دامی را از وظایف مهم دامپزشکی دانست و اظهار کرد: در حوزه سلامت مردم هیچ‌گونه اغماضی پذیرفتنی نیست و بازرسی‌های بهداشتی باید به‌صورت مستمر، منظم و کامل انجام شود.

حبیبی با تأکید بر تقدم پیشگیری بر درمان افزود: مراقبت‌های بهداشتی باید در تمام مراحل فعالیت واحدهای مرتبط و پیش از بروز مشکل انجام شود؛ چراکه برخورد دیرهنگام، اثربخشی اقدامات را کاهش می‌دهد و هزینه‌های بیشتری به جامعه و دستگاه‌های اجرایی تحمیل می‌کند.

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت، فراهم‌کردن زمینه حضور بخش خصوصی در احداث و توسعه کشتارگاه‌ها را ضروری دانست و گفت: تسهیل و تسریع صدور مجوزها، ارائه راهنمایی‌های لازم و معرفی اولویت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند مشارکت سرمایه‌گذاران را در این بخش افزایش دهد.

استاندار کرمانشاه همچنین ساماندهی کشتارگاه‌های غیرمجاز را ضروری عنوان کرد، اما بر همراهی اقدامات اجرایی با فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی تأکید کرد. وی اظهار کرد: علما، ائمه جمعه و بزرگان اهل سنت و تشیع می‌توانند در تبیین ضرورت رعایت اصول بهداشتی و جلب مشارکت مردم نقش مؤثری داشته باشند.

حبیبی افزود: در روند ساماندهی این واحدها، وضعیت معیشت و اشتغال افرادی که در این بخش فعالیت می‌کنند نیز باید مورد توجه قرار گیرد و برای آنان راهکارهای جایگزین مناسبی پیش‌بینی شود تا اجرای برنامه‌ها با همراهی بیشتر جامعه دنبال شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، رسیدگی به مسائل کارکنان دامپزشکی، از جمله وضعیت نیروهای شرکتی و طرحی، بیمه خودروها، کسورات بازنشستگی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را ضروری دانست و گفت: مقرر شده است نشستی تخصصی با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مسئولان دامپزشکی برای بررسی مطالبات و پیگیری مسائل قابل حل در سطح استان برگزار شود.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: موضوعاتی که نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی است، از طریق سازمان دامپزشکی کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اداری و استخدامی پیگیری خواهد شد.

حبیبی همچنین با اشاره به دغدغه مسکن کارکنان دامپزشکی گفت: باید فهرست کارکنان واجد شرایط که فرم جیم آنان سبز است، تهیه شود تا پیگیری تأمین زمین و کمک به رفع مشکلات مسکن این افراد امکان‌پذیر باشد.

وی در پایان با قدردانی از کارکنان دامپزشکی استان تأکید کرد: حفاظت از سلامت مردم، صیانت از سرمایه‌های دامی و حمایت از تولیدکنندگان مسئولیتی مشترک است و بخش‌های مرتبط باید با هماهنگی، سرعت عمل و حساسیت بیشتر برای تأمین امنیت غذایی و ارتقای سلامت جامعه تلاش کنند.