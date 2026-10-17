به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری بعدازظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان با اشاره به ضرورت حمایت از مجموعه‌های خدمت‌رسان به افراد نیازمند و دارای معلولیت اظهار کرد: در حوزه بهزیستی، سازمان‌های مردم‌نهاد زیادی در کنار این مجموعه فعالیت می‌کنند و باید زمینه حضور و مشارکت بیشتر آن‌ها را فراهم کنیم. خود ما نیز می‌توانیم بخشی از این ظرفیت باشیم و با کمک به این سازمان‌ها، در انجام مأموریت‌هایشان و کاهش بار خانواده‌هایی که به حمایت جدی نیاز دارند، نقش داشته باشیم. در حوزه ورزش نیز استان خراسان رضوی ظرفیت‌ها و استعدادهای فراوانی دارد و باید فرصت‌های بیشتری برای جوانان و ورزشکاران در رشته‌های مختلف فراهم کنیم.

وی با اشاره به فاصله ایجادشده در برخی رشته‌های ورزشی استان افزود: در بعضی رشته‌ها، خراسان رضوی سال‌هاست از حضور در سطح اول ورزش کشور فاصله گرفته و برای مثال، در گذشته دو تا سه تیم فوتبال استان در لیگ برتر حضور داشتند، اما مدت‌هاست این جایگاه از دست رفته است. برای جبران این فاصله باید تلاش بیشتری انجام شود و موضوع تشکیل یک باشگاه قدرتمند که بتواند ورزشکاران و استعدادهای استان را پوشش دهد، به‌صورت جدی پیگیری شود. با توجه به اینکه قرار بود مجموعه‌های صنعتی و معدنی نیز در این زمینه مشارکت کنند، از مدیران مربوطه در حوزه صنعت، معدن و ورزش درخواست دارم با تعیین مأموریتی مشخص و ویژه، این موضوع را دنبال کنند؛ چراکه مجموعه‌های اعلام‌شده آمادگی مشارکت دارند و باید این ظرفیت به نتیجه برسد.

مظفری با اشاره به سرشماری سال ۱۴۰۵ گفت: امسال در کشور اتفاق ویژه‌ای در حوزه سرشماری در حال انجام است و این فرایند بر مبنای ثبت و داده خواهد بود. امروز دیگر حکمرانی با روش‌ها و شیوه‌های سنتی گذشته امکان‌پذیر نیست و اگر بخواهیم با همان شکل و شرایط قبلی پیش برویم، نمی‌توانیم کیفیت مطلوبی در کار داشته باشیم. مبنای تصمیم‌گیری‌های ما باید داده‌های دقیق و قابل اتکا باشد تا بتوانیم با استفاده صحیح از آن‌ها تصمیم بگیریم، وضعیت موجود را ارزیابی کنیم، آینده را پیش‌بینی کنیم و به مسیری روشن برسیم؛ در نهایت نیز باید خروجی مطلوب و قابل ارزیابی داشته باشیم.

وی خراسان رضوی با اشاره به شرایط کشور تصریح کرد: شرایط ما خاص و شرایط کشور جنگی است، اما در عین حال باید وظایف مدیریتی و امور جاری مردم را مانند شرایط عادی انجام دهیم. همان‌طور که نباید به بهانه شرایط جنگی از مسائل روزمره و نیازهای مردم غافل شویم، نباید درگیر امور جاری نیز بشویم و از مسائل اصلی و ضرورت آمادگی در برابر شرایط جنگی غفلت کنیم. هنر مدیریتی ما این است که به هر دو حوزه توجه داشته باشیم و از این فرصت نیز برای خدمت بیشتر به مردم استفاده کنیم؛ زیرا رضایتمندی مردم و مسئولیت‌پذیری ما، دو اصل جدی در انجام وظایف هستند.



وی ادامه داد: در خراسان رضوی از وضع موجود راضی نیستیم و معتقدیم ظرفیت استان بسیار بیشتر از شرایط فعلی است؛ بنابراین باید رویکرد مدیریتی خود را تغییر دهیم و هر اقدامی که انجام می‌دهیم، نتیجه مشخصی داشته باشد. تعداد جلسات، مکاتبات و گزارش‌ها به‌تنهایی ملاک ارزیابی عملکرد نیست، بلکه مهم‌تر از همه این است که چه مسائلی حل شده و چه نتیجه ملموسی در زندگی مردم ایجاد شده است. گزارش‌های دستگاه‌ها باید مبتنی بر شاخص‌ها، اعداد و ارقام و معیارهای قابل ارزیابی باشد تا بتوان عملکرد را سنجید و آثار اقدامات را به‌صورت روشن مشاهده کرد.



مظفری با اشاره به برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: برش استانی برنامه هفتم تهیه شده و باید مبنای عمل دستگاه‌ها قرار گیرد؛ لازم است در شهرستان‌ها نیز شاخص‌های تعیین‌شده بررسی شود تا مشخص شود چه میزان از اهداف محقق شده است. اختلاف‌نظرهای کارشناسی میان دستگاه‌ها طبیعی است، اما نباید مانع انجام کار شود و باید برای حل این اختلاف‌ها، از ظرفیت فرمانداران، معاونت‌های استانداری و مجموعه ستادی استان استفاده کنیم. همچنین استان به هفت پهنه یا قطب تقسیم شده است و مسئولان مربوطه در هر منطقه باید با نگاه فرابخشی، مسائل شهرستان‌های تحت پوشش را در نظر بگیرند و برای به نتیجه رساندن امور هماهنگ عمل کنند.



وی با تأکید بر ضرورت تمرکز بر پروژه‌های اولویت‌دار استان گفت: باید پروژه‌های مهم را در چند سطح، از جمله در سطح هر شهرستان، به‌صورت روشن و مشخص تعریف کنیم و برای هر پروژه پرونده‌ای داشته باشیم.