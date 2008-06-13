هزینه اولیه درمان درد کمتر از زمان حاد شدن آن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس انجلس تایمز، بسیاری افراد تصور می کنند که با احساس درد بهتر است از یک مسکن استفاده کنند و مشکل خود را پیگیری نکنند تا مجبور به پرداخت هزینه های اضافی آزمایش و عکسبرداری و غیره نشوند.

در صورتی که آمار نشان می دهد چنانچه افراد با اولین علامت بیماری که می تواند درد باشد با مراجعه به پزشک علت درد را دریافته و آنرا درمان کنند بسیار کمتر هزینه می پردازند تا وقتی که علامت درد را با مصرف مسکن از بین ببرند و بیماری تشدید گردد.

برخی افراد نیز مشغولیت زیاد را بهانه کرده و درد خود را نادیده می انگارند که در نهایت مشکل شان بزرگتر شده و ممکن است موجب بروز ناتوانی های گوناگون شده و نه تنها امکان کار کردن را از آنها بگیرد بلکه با ایجاد ناتوانی جسمی مشکلات گوناگون روحی از جمله افسردگی را نیز در بر داشته باشد.

کارشناسان توصیه می کنند افراد حداقل سالی یک بار تحت آزمایشات و معاینات کامل و دقیق پزشکی قرار گیرند تا از بروز بیماریها و عوارض حاد جلوگیری کنند.

در عین حال در برخی موارد درد و عوارض ناشی از بیماری مزمن بوده و حتی با صرف مبالغ زیاد نیز تا پایان عمر با فرد همراه خواهد بود پس خوددرمانی فایده ای نخواهد داشت.