به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف محموله‌ای از نوشت‌افزار و اقلام اداری قاچاق در شهر کرمانشاه خبر داد.

وی اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان پس از دریافت گزارشی درباره نگهداری تعداد قابل توجهی کالای قاچاق در انبار یک فروشگاه، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، محل نگهداری کالاها را شناسایی کردند و پس از هماهنگی‌های لازم، بازرسی از انبار را در دستور کار قرار دادند.

سردار حاجیان تصریح کرد: در جریان این بازرسی، ۲ هزار و ۵۴۵ عدد انواع نوشت‌افزار و اقلام اداری قاچاق کشف شد که ارزش آن‌ها ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با اشاره به دستگیری یک نفر در ارتباط با این پرونده، گفت: پس از کشف محموله، پرونده‌ای برای انجام بررسی‌ها و تحقیقات تکمیلی تشکیل شده است.