به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی عصر شنبه در نشست با مسئولان و دبیران کمیته‌های دومین اجلاسیه ۴ هزار شهید استان گلستان اظهار کرد: برگزاری این اجلاسیه فرصتی ارزشمند برای استان و فعالان عرصه فرهنگی و هنری است تا توانمندی‌های خود را در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به کار بگیرند.

وی با اشاره به راهبردهای تدوین‌شده برای برگزاری این رویداد افزود: هدف‌گذاری انجام‌شده بر استفاده از ۱۰۰ درصد ظرفیت‌های استانی است تا ضمن برگزاری مطلوب اجلاسیه، زمینه بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها در برنامه‌های فرهنگی آینده نیز فراهم شود.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با بیان اینکه اقدامات انجام‌شده در مسیر پیش‌بینی‌شده قرار دارد، ادامه داد: نتایج این رویکرد در بخش‌های مختلف برنامه، از جمله اجرای سمفونی، سرودها و نمایش‌های مرتبط با اجلاسیه، نمایان خواهد شد.

حسینی تأکید کرد: استفاده از توان هنرمندان، گروه‌های فرهنگی و ظرفیت‌های بومی می‌تواند به خلق آثار اثرگذار و ماندگار منجر شود و زمینه انتقال مفاهیم ایثار، فداکاری و شهادت را به نسل‌های مختلف فراهم کند.

وی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان کمیته‌های اجرایی خاطرنشان کرد: هم‌افزایی مسئولان و دبیران کمیته‌ها و استفاده هدفمند از توانمندی‌های استان، از عوامل مهم در تحقق اهداف دومین اجلاسیه ۴ هزار شهید گلستان به شمار می‌رود.