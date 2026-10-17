به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رضایی همزمان با هفته تربیت بدنی در نشست خبری با خبرنگاران استان البرز، از افزایش درآمد اماکن ورزشی این استان به حدود ۲۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: با به‌روزرسانی قراردادها و ساماندهی بهره‌برداری از اماکن، درآمد این بخش نسبت به سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است.

وی با تشریح عملکرد ۲۲ ماهه اداره کل ورزش و جوانان، کمبود زیرساخت‌های ورزشی را یکی از چالش‌های اصلی استان دانست و اظهار کرد: رشد جمعیت، مهاجرت و افزایش تقاضا برای خدمات ورزشی، ضرورت توسعه فضاهای ورزشی را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به جمعیت حدود سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفری استان البرز گفت: سالانه بین ۹۸ تا ۱۰۲ هزار نفر به جمعیت استان افزوده می‌شود و حدود ۴۰ درصد این افزایش جمعیت به مهاجرت مربوط است؛ در حالی که جمعیت جدید، زیرساخت‌های ورزشی متناسب با خود را به همراه نمی‌آورد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان البرز با بیان اینکه سرانه ورزشی استان در زمان تحویل مسئولیت حدود ۴۷ سانتی‌متر بوده است، افزود: با توجه به افزایش جمعیت، سرانه ورزشی عملاً با فشار کاهشی مواجه شده و توسعه زیرساخت‌ها باید متناسب با نیازهای جمعیتی دنبال شود.

رضایی با مقایسه وضعیت ورزشی البرز و اصفهان عنوان کرد: البرز با وجود جمعیت قابل‌توجه و هفت شهرستان، از نظر تعداد و گستردگی اماکن ورزشی فاصله زیادی با استان‌هایی مانند اصفهان دارد و این کمبود را نمی‌توان صرفاً با اقدامات کوتاه‌مدت جبران کرد.

پیگیری ۲۲ پروژه جدید برای توسعه زیرساخت‌ها

وی ادامه داد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و استفاده از ظرفیت ماده ۲۳ از جمله راهکارهای اداره کل برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی است. در همین راستا، با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و استانداری البرز، ۲۲ پروژه در نقاط مختلف استان تعریف و مراحل اخذ مجوزهای موردنیاز آن‌ها پیگیری شده است.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با اشاره به نقش استاندار در پیشبرد طرح‌های عمرانی گفت: پروژه‌های پیش‌بینی‌شده پس از طی مراحل قانونی و تأمین اعتبار، در بازه زمانی دو تا سه ساله قابلیت اجرا خواهند داشت.

رضایی از خانه‌های جوان نظرآباد و طالقان به‌عنوان بخشی از طرح‌های در دست پیگیری نام برد و افزود: توسعه زیرساخت‌ها در شهرستان‌های مختلف، از جمله ماهدشت، اشتهارد و نظرآباد، در دستور کار قرار دارد.

وی درباره عملکرد مالی این اداره کل اظهار کرد: در سال مالی گذشته، اعتبارات عمرانی تخصیص‌یافته به‌طور کامل جذب شد و هیچ مبلغی از این محل به کشور بازنگشت. در سال مالی جاری نیز با وجود مشکلات ناشی از شرایط جنگی و محدودیت‌های تخصیص اعتبار، جذب اعتبارات تخصیص‌یافته به‌صورت کامل انجام شده است.

رضایی با اشاره به اعتبارات ملی و استانی توضیح داد: از ۱۴۹ میلیارد تومان اعتبار مصوب ملی، ۱۰۲ میلیارد تومان تخصیص یافت و در پروژه‌های ورزشی هزینه شد. همچنین از ۱۶۸ میلیارد تومان اعتبار مصوب استانی، حدود ۶۴ میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد که این مبلغ نیز به‌طور کامل جذب شد.

وی تأکید کرد: محدودیت‌های ناشی از شرایط کشور، اجرای برخی پروژه‌ها را با دشواری مواجه کرده، اما پیگیری طرح‌های عمرانی و استفاده از منابع موجود ادامه دارد.

افتتاح هفت پروژه در هفته تربیت بدنی

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان البرز با اشاره به برنامه‌های هفته تربیت بدنی گفت: هفت پروژه برای افتتاح در این ایام پیش‌بینی شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به طرح‌های مرتبط با خانه‌های جوان، ساختمان اداری اشتهارد و مجتمع ورزشی روستای دیزین‌بالا اشاره کرد.

رضایی درباره خانه‌های جوان کرج و فردیس اظهار کرد: این دو مجموعه هر کدام حدود ۹۰۰ مترمربع زیربنا دارند و در سه طبقه ساخته شده‌اند. سالن اجتماعات و آمفی‌تئاتر، کارگاه‌ها، کلاس‌های آموزشی و استودیو از جمله امکانات پیش‌بینی‌شده در این مراکز است.

وی با بیان اینکه حدود ۳۷ میلیارد تومان تجهیزات تخصصی در این دو مجموعه تأمین شده است، افزود: با وجود آماده بودن مراکز برای افتتاح رسمی، این فرایند با تأخیر مواجه شده است. با این حال، بهره‌برداری از امکانات خانه‌های جوان آغاز شده و جوانان می‌توانند از ظرفیت‌های آن استفاده کنند.

رضایی همچنین از بازسازی و بهسازی ۱۸ مکان ورزشی و تجهیز ۸۰ مجموعه به دوربین‌های مداربسته برای ارتقای امنیت اماکن خبر داد.

تثبیت مالکیت اماکن ورزشی پس از سال‌ها پیگیری

وی با تأکید بر اهمیت اخذ اسناد مالکیت اماکن ورزشی گفت: نداشتن سند رسمی، برخی مجموعه‌های ورزشی را با خطر تصرف و مشکلات حقوقی مواجه کرده و امکان اجرای طرح‌های عمرانی و اختصاص اعتبار را نیز دشوار می‌کند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان البرز افزود: در دوره مسئولیت خود، پیگیری حقوقی و ثبتی چند مجموعه بزرگ استان در اولویت قرار گرفت و برای سه مجموعه ورزشی مهم، در مجموع حدود ۷۸ هزار مترمربع سند مالکیت اخذ شد.

رضایی با اشاره به مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی در باغستان کرج گفت: این مجموعه با وسعت حدود ۲۳ هکتار، در بخش‌هایی با معارض و مشکلات ثبتی مواجه بود و تعیین تکلیف مالکیت آن به پیگیری‌های حقوقی نیاز داشت.

وی ادامه داد: برای مجموعه ورزشی شریعتی با وسعت حدود ۳۵ هزار مترمربع نیز پس از ۵۳ سال سند مالکیت دریافت شد. همچنین مشکلات حقوقی مجموعه ورزشی ایثار پیگیری و فرایند تثبیت مالکیت آن دنبال شد.

رضایی با بیان اینکه به‌روزرسانی نقشه‌های ثبتی ۳۳ مکان ورزشی دیگر نیز انجام شده است، گفت: در مناطق روستایی هم برای ۱۵ مجموعه اقدامات ثبتی در دستور کار قرار گرفته و فرایند اخذ سند برای شمار دیگری از اماکن ورزشی ادامه دارد.

وی از صدور ۴۵ رأی حقوقی به نفع اداره کل ورزش و جوانان استان البرز خبر داد و افزود: در همین مدت، ۱۷ باب مغازه تجاری که در اختیار متصرفان قرار داشت، با پیگیری‌های قضایی آزادسازی شد و به مجموعه دارایی‌های ورزشی بازگشت.

پیگیری تعیین تکلیف مالکیت پیست اسکی خور

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز همچنین به وضعیت پیست اسکی خور اشاره کرد و گفت: این مجموعه با وسعتی حدود ۹۶ هکتار، با مشکلات مربوط به تصرف و مالکیت مواجه بود که با پیگیری‌های حقوقی و همکاری دستگاه‌های مرتبط، اقدامات لازم برای رفع موانع انجام شده است.

رضایی افزود: فرایند دریافت گواهی مربوط به اموال دولتی و تکمیل مراحل ثبتی این مجموعه در حال پیگیری است و امیدواریم با نهایی شدن آن، زمینه تثبیت مالکیت و برنامه‌ریزی برای احیا و بهسازی پیست فراهم شود.

وی با بیان اینکه تعیین تکلیف این مجموعه می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری ورزشی ایجاد کند، اظهار کرد: احیای پیست اسکی خور و تجهیز آن به امکانات روز، علاوه بر توسعه ورزش‌های زمستانی، می‌تواند به افزایش ظرفیت اقتصادی و گردشگری استان کمک کند.

رضایی یکی از محورهای مهم عملکرد اداره کل را ساماندهی قراردادهای بهره‌برداری از اماکن ورزشی دانست و گفت: بخشی از قراردادها در سال‌های گذشته به‌روز نشده بود و این وضعیت موجب می‌شد درآمد متناسب با ظرفیت واقعی اماکن به دست نیاید.

وی با اشاره به بررسی قراردادها و جلوگیری از هدررفت منابع افزود: در سال ۱۴۰۳، درآمد اداره کل از محل اماکن ورزشی حدود ۱۹ میلیارد و ۹۷۵ میلیون تومان بود که این رقم در سال بعد به حدود ۳۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان رسید.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز ادامه داد: با بازنگری قراردادها، ساماندهی بهره‌برداری و برگزاری مزایده‌های قانونی، درآمد این بخش به حدود ۱۹۹ میلیارد و ۷۵۱ میلیون تومان افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود با ادامه فرایندهای جاری، از مرز ۲۰۰ میلیارد تومان عبور کند.

رضایی با اشاره به تفاوت قابل‌توجه مبالغ برخی قراردادهای جدید با قراردادهای قبلی اظهار کرد: در مواردی، قراردادهای جدید چندین برابر رقم گذشته منعقد شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که برای یک مکان در کرج افزایش حدود ۲۶.۵ برابری و برای دو مکان دیگر در ساوجبلاغ و مهرشهر به‌ترتیب افزایش حدود ۱۷ و ۱۴ برابری گزارش شده است.

وی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، شفاف‌سازی درآمدها، جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و بازگرداندن منابع اماکن ورزشی به چرخه توسعه ورزش استان است.

البرز در جذب تسهیلات ورزشی در جمع استان‌های برتر

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز درباره تسهیلات حمایتی باشگاه‌ها نیز گفت: در بخش تسهیلات تبصره ۲، سه طرح با جذب کامل منابع اجرا شد و استان در این زمینه رتبه نخست کشور را به دست آورد.

رضایی افزود: در بخش تبصره ۱۸ نیز البرز در شمار پنج استان برتر کشور قرار گرفت و با جذب حدود ۵۱ میلیارد و ۸۱۸ میلیون تومان، زمینه بهره‌مندی ۸۴ باشگاه ورزشی از تسهیلات را فراهم کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پژوهش اظهار کرد: طرح‌های تحقیقاتی، پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و نشست‌های تخصصی نیز در دستور کار قرار گرفته تا تصمیم‌گیری‌های حوزه ورزش بر پایه مطالعات و نیازهای واقعی استان انجام شود.

حضور ۳۴ ورزشکار البرزی در مسابقات آسیایی ناگویا

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود به حضور ورزشکاران البرزی در رقابت‌های آسیایی اشاره کرد و گفت: در مسیر آماده‌سازی برای بازی‌های آسیایی ناگویا، جلسات متعددی برگزار شد و ورزشکاران استان در رشته‌های مختلف در اردوهای تیم ملی حضور یافتند.

وی افزود: ۵۸ ورزشکار البرزی در اردوهای تیم ملی و در قالب ۱۵ رشته ورزشی حضور داشتند که در نهایت ۳۴ ورزشکار به رقابت‌های نهایی راه یافتند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با اشاره به محدودیت‌های زیرساختی استان خاطرنشان کرد: توسعه ورزش البرز نیازمند نگاه بلندمدت، تأمین منابع پایدار، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تقویت زیرساخت‌هاست؛ موضوعی که می‌تواند زمینه حضور پررنگ‌تر ورزشکاران استان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی را فراهم کند.