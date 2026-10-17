جانشین فرمانده انتظامی کرمانشاه: ۱۲ تن آرد فاقد مجوز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرزاد اکبری جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از شناسایی و کشف محموله‌ای شامل ۱۲ تن آرد فاقد مجوز در یکی از کارخانه‌های تولید آرد این استان خبر داد.

وی با اشاره به آغاز بررسی این پرونده اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی درباره نگهداری مقدار قابل توجهی آرد تاریخ‌مصرف‌گذشته و فاقد مجوز در یکی از کارخانه‌های کرمانشاه، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: مأموران با انجام بررسی‌های اطلاعاتی، محل مورد نظر را شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضایی، بازرسی از کارخانه و انبار آن را در دستور کار قرار دادند.

سردار اکبری تصریح کرد: در جریان این بازرسی که با حضور نمایندگان سازمان غذا و دارو انجام شد، ۱۲ تن آرد خبازی فاقد تاریخ و مجوز کشف و برای طی مراحل قانونی، موضوع صورت‌جلسه شد.

وی ارزش این محموله را بر اساس ارزیابی کارشناسان، ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: در این زمینه پرونده تشکیل شده و رسیدگی به موضوع ادامه دارد.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان، مقابله با قاچاق و عرضه کالاهای فاقد مجوز را از برنامه‌های پلیس استان عنوان کرد و بر برخورد با مواردی که می‌تواند سلامت شهروندان را به خطر بیندازد، تأکید کرد.