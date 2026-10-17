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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۱

مدیرعامل آبفا کرمانشاه: ۳۷۷۸ انشعاب آب و فاضلاب نصب شد

مدیرعامل آبفا کرمانشاه: ۳۷۷۸ انشعاب آب و فاضلاب نصب شد

کرمانشاه - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از نصب ۳۷۷۸ انشعاب آب و فاضلاب در نیمه نخست امسال خبر داد که ۲۲۸۰ مورد آن مربوط به آب و ۱۴۹۸ مورد مربوط به فاضلاب است.

رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای گسترش خدمات آب و فاضلاب در استان اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، در مجموع ۳۷۷۸ فقره انشعاب آب و فاضلاب در مناطق مختلف کرمانشاه نصب شده است.

وی افزود: از این تعداد، ۲۲۸۰ انشعاب به شبکه آب و ۱۴۹۸ انشعاب به شبکه فاضلاب اختصاص دارد که با هدف توسعه زیرساخت‌ها و افزایش پوشش خدمات‌رسانی به شهروندان اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با بیان اینکه دسترسی به خدمات پایدار آبرسانی از نیازهای اساسی شهروندان است، تصریح کرد: توسعه شبکه‌های آب و فاضلاب در کنار افزایش امکان دفع بهداشتی فاضلاب، از محورهای فعالیت این شرکت به شمار می‌رود.

داودی ادامه داد: اجرای طرح‌های توسعه‌ای با هدف پاسخگویی به نیاز مشترکان و بهبود خدمات در مناطق مختلف استان دنبال می‌شود و اقدامات انجام‌شده در نیمه نخست سال نیز در همین چارچوب قرار دارد.

وی با تأکید بر تداوم این روند گفت: توسعه زیرساخت‌های آب و فاضلاب و ارتقای کیفیت خدمات به مشترکان، از اولویت‌های شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه با هدف افزایش دسترسی شهروندان به خدمات آب و فاضلاب و متناسب با نیازهای استان ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6980677

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