علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان کرمانشاه اظهار کرد: آسمان استان در روزهای ابتدایی هفته جاری بیشتر قسمتی تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات نیز افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: تا روز سه‌شنبه انتظار بارش قابل توجهی در سطح استان وجود ندارد، اما از چهارشنبه تا جمعه با تقویت نسبی شرایط ناپایدار جوی، احتمال وقوع رگبارهای موقت باران و رعدوبرق افزایش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به پراکندگی احتمالی بارش‌ها گفت: شانس وقوع بارندگی در روزهای پنجشنبه و جمعه، به‌ویژه در مناطق نیمه غربی استان، بیشتر از سایر نواحی پیش‌بینی می‌شود.

زورآوند همچنین درباره وضعیت غبار در مناطق غربی استان خاطرنشان کرد: تا اواسط وقت امروز به‌تدریج از غلظت غبار موجود در جو این مناطق کاسته خواهد شد.

وی در ادامه به تغییرات دمایی استان اشاره کرد و افزود: میانگین دمای هوا تا روز دوشنبه تغییر محسوسی نخواهد داشت، اما از سه‌شنبه تا پایان هفته روند کاهش تدریجی دما آغاز می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به تغییرات پیش‌بینی‌شده در روزهای آینده، بر توجه به شرایط جوی و احتمال بارش‌های موقت در نیمه دوم هفته تأکید کرد.