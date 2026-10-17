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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۴

امکان اعتراض به عدم افزایش کالابرگ فراهم می‌شود

امکان اعتراض به عدم افزایش کالابرگ فراهم می‌شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور جزییات افزایش اعتبار کالابرگ را تشریح کرد و گفت: امکان اعتراض به عدم افزایش کالابرگ فراهم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، در پاسخ به جزئیات افزایش اعتبار کالابرگ گفت: در موضوع حمایت معیشتی و کالابرگ رویکرد ما شناسایی دقیق‌تر افراد نیازمند است. یکی از انتقادهایی که همواره مطرح می‌شد، این بود که چرا با افراد ثروتمند و کم‌درآمد به یک شکل برخورد می‌شود. وقتی امکان تشخیص دقیق وضعیت اقتصادی افراد وجود نداشته باشد، منابع محدود کشور میان گروه‌های مختلف توزیع می‌شود؛ در حالی که این شیوه لزوماً با عدالت سازگار نیست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه با صدا و سیما گفت: به همین دلیل، تصمیم گرفته‌ایم افرادی را که واقعاً به حمایت معیشتی نیاز دارند، شناسایی کنیم. برای این کار، از افراد خواسته می‌شود اطلاعات خود را بررسی و در صورت صحت، آن را تأیید کنند و اگر اطلاعات موجود دقیق نیست، اصلاحات لازم را اعلام کنند. البته اطلاعات اعلام‌شده نیز راستی‌آزمایی خواهد شد.

پورمحمدی افزود: در گام نخست، برای حدود ۴۴ میلیون نفر که بر اساس اطلاعات موجود در گروه مشمولان حمایت معیشتی قرار گرفته‌اند، پیامک ارسال کرده‌ایم تا اطلاعات خود را بررسی کنند. پس از بررسی و راستی‌آزمایی، افرادی که واجد شرایط دریافت حمایت باشند، از این امکان برخوردار خواهند شد و در صورت مشخص شدن عدم استحقاق برخی افراد، وضعیت آنها بازبینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پس از پایان این مرحله نیز اگر افرادی خود را مستحق دریافت حمایت بدانند، اما نامشان در میان این ۴۴ میلیون نفر نباشد، برای آنها فرم جداگانه و دقیق‌تری طراحی می‌کنیم تا اطلاعاتشان بررسی و راستی‌آزمایی شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: نکته مهم این است که منابع مالی کشور محدود است و باید این منابع را به افرادی اختصاص دهیم که بیشترین نیاز را دارند؛ افرادی که ممکن است فرزند معلول داشته باشند، مسکن نداشته باشند یا حتی برای تأمین نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجه باشند. بنابراین، هدف ما این است که حمایت‌های معیشتی بر مبنای عدالت و با شناسایی دقیق‌تر افراد نیازمند انجام شود.

وی اضافه کرد: به جای اینکه از ابتدا اعلام کنیم همه ۹۰ میلیون نفر مشمول حمایت هستند و پس از آن با مشکلات متعدد برای شناسایی و حذف افراد مواجه شویم، تلاش می‌کنیم هر فردی را که واقعاً نیازمند حمایت است، شناسایی کنیم. وظیفه حکومت جمهوری اسلامی ایران این است که از افراد نیازمند حمایت کند و حداقل‌های معیشتی را برای آنها فراهم آورد. این فرآیند را با شناسایی گروه نخست آغاز کرده‌ایم و در ادامه نیز آن را تکمیل خواهیم کرد.

کد مطلب 6980679
طیبه بیات

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    نظرات

    • محمد IR ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
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      اعتراض به مبلغ کالا برگ
    • بهرام IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
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      شما اگه به فکر مردم بودین باید کالا برگ ویارانه را با تورم افزایش میدادین ،نه اینکه کالابرگ درجا بزند وتورم روزانه باشد این کالابرگ ویارانه برای مردم دردی دوا نمی کند فقط می‌توان دوتا شوینده خرید ،آخه عدالت کجاست، بعدش برای ۵۰۰ تومان ۴تا پفک اونم برای امروز ارزش داره هزار راه الکی وبی مورد گذاشتین ،این توهین به مردم هست
    • رضا IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
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      به خدا، طرف هم ماشین داره، هم یه آپارتمان ۳ طبقه داره که ۵تا مستاجر توشه، یه خونه بزرگ ۱۶۰ متری هم داره خودش میشینه، حقوق بازنشستگی هم داره!!!!فقط هم یک زن و مرد هستن، هم یارانه داره، هم پیام افزایش کالابرگ براش آمده!!!! این چه عدالتیه؟ برا من که یه پراید ۸۴ دارم و حقوق کارگری!!!!نوشته شما شامل افزایش کالابرگ نمی‌باشید!!!!!!!!این عدالته، کدام عدالت؟؟؟؟
    • IR ۰۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
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      حالا همچین افزایشی هم برای کالا برگ نداریم اجناس ثانیه ای گران میشوند واین ۵۰۰ تومن یک رب گوجه میشود ودردی را دوا نمیکند به فکر چاره ای اساسی وحل کننده باشید
    • مرتضی IR ۰۵:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
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      سلام خدمت دولت مون که دروغ به مردم میگه مگه نگفتین ثبت نام کنید برای افزایش کالا برگ زیادشون می کنیم ماکه ثبت‌نام کردیم پس چرا گالا برگ مون آمد حساب هیچ افزایش نکرد
    • مرتضی IR ۰۵:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
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      ماکه ثبت‌نام کردیم برای افزایش کالا برگ پس چرا گالا برگ ریختن به حساب اما اصلا زیادش نکردن همون قبلی بود چرا دروغ به مردم میگه نمی گن مردم بدبخت با این گرونی چه کار کنند
    • علی IR ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
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      من یک ماشین پراید دارم با یک خانه در روستا کارگر ساختمانی با ۳ بچه ولی افزایش کالابرگ شامل من نمیشه این چه جوریه؟
    • محمد IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
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      ما مددجوی بهزیستی هستیم و پیامک افزایش یارانه برامون اومده اما وقتی میریم داخل سایت خود اظهاری ثبت نام کنیم مینویسه شما مشمول نمی باشید فکر کنم مردم را مسخره کردید شما ،،،، اول میگین اولویت با بهزیستی و کمیته بعدشم از اینور میگن مشمول نیستید
    • علی IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
      0 0
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      من یک کارمند زیر بیست حقوق دارم خانه و ماشین هم ندارم ولی نوشته شما جز افزایش نیستید،
    • سادات IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
      0 0
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      پدر من که حقوقش 7 میلیون هست و ماشین ندارد مشمول افزایش نشده بعد کسی که 4 تا خانه داره و ماشین داره براش پیامک رفته عدالتون را شکر واقعا

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