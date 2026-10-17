آیین بزرگداشت سردار سرتیپ پاسدار علیرضا افشار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت سردار سرتیپ پاسدار علیرضا افشار، از فرماندهان دوران دفاع مقدس و مسئولان باسابقه نظامی و فرهنگی کشور، عصر شنبه ۲۵ مهرماه در مسجد نور واقع در میدان فاطمی تهران برگزار شد.



این مراسم به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت سردار افشار و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره وی و پاسداشت سال‌ها فعالیت و خدمت او در عرصه‌های نظامی، فرهنگی و مدیریتی برگزار شد.



در این آیین، جمعی از فرماندهان و مسئولان لشکری و کشوری، همرزمان سردار افشار و خانواده‌های شهدا حضور داشتند. همچنین پیام تسلیت سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت این فرمانده پیشکسوت قرائت شد.



سردار حسین اشتری، مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، نیز در حاشیه این مراسم با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی سردار افشار، از وی به‌عنوان فرماندهی شجاع و صاحب‌نظر یاد کرد و خدمات او در دوران دفاع مقدس و پس از آن را مورد توجه قرار داد.



سردار علیرضا افشار از چهره‌های باسابقه عرصه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بود که در طول سال‌های فعالیت خود مسئولیت‌های مختلفی را بر عهده داشت. ریاست ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس، فرماندهی نیروی مقاومت بسیج، ریاست دانشگاه امام حسین(ع) و ریاست بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس از جمله مسئولیت‌های وی بود.



افشار در مسئولیت‌های مختلف خود در حوزه‌های نظامی، فرهنگی و مدیریتی فعالیت داشت و در سال‌های پس از دفاع مقدس نیز در عرصه حفظ و ترویج ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال تجربیات آن دوران نقش‌آفرینی کرد.



این فرمانده پیشکسوت مهرماه سال ۱۴۰۴ بر اثر عارضه قلبی درگذشت.