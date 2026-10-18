افت فروش در جاده مخصوص؛ ۲۷۰ هزار خودرو در ۶ ماه فروخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمار فروش ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو تا پایان شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد تعداد خودروهای فروخته‌شده این سه شرکت نسبت به نیمه نخست سال گذشته کاهش قابل‌توجهی داشته است. مجموع فروش آنها از ۳۸۳ هزار و ۴۵۰ دستگاه در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۴ به ۲۷۰ هزار و ۶۴۵ دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده است.

بر این اساس، فروش سه خودروساز در مجموع ۱۱۲ هزار و ۸۰۵ دستگاه کاهش یافته که معادل افت ۲۹.۴ درصدی است. مقایسه عملکرد شرکت‌ها نشان می‌دهد هر سه خودروساز در این دوره با کاهش تعداد فروش مواجه شده‌اند، هرچند شدت افت در آنها یکسان نبوده است.

افت ۲۳.۹ درصدی فروش ایران‌خودرو

ایران‌خودرو در ۶ ماهه نخست سال جاری ۱۹۲ هزار و ۹۷۹ دستگاه خودرو فروخت. این رقم در مقایسه با فروش ۲۵۳ هزار و ۷۱۲ دستگاهی این شرکت در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، کاهش ۶۰ هزار و ۷۳۳ دستگاهی را نشان می‌دهد؛ به این ترتیب، فروش ایران‌خودرو در مقایسه سالانه حدود ۲۳.۹ درصد افت کرده است.

بررسی ترکیب فروش محصولات این شرکت نشان می‌دهد گروه پژو با فروش ۵۹ هزار و ۶۲ دستگاه، بیشترین تعداد فروش را در ۶ ماهه نخست امسال به خود اختصاص داده است. گروه سورن با ۴۹ هزار و ۵۶۸ دستگاه در جایگاه بعدی قرار دارد و پس از آن، تارا با ۳۰ هزار و ۵۴۰ دستگاه و دنا با ۲۹ هزار و ۵۸۳ دستگاه بیشترین فروش را ثبت کرده‌اند.

همچنین فروش سایر محصولات ایران‌خودرو به ۱۱ هزار و ۹۸۹ دستگاه، رانا به ۹ هزار و ۵۹۶ دستگاه و هایما به ۲ هزار و ۵۴۰ دستگاه رسیده است.

در شهریورماه نیز ایران‌خودرو ۴۱ هزار و ۸۶۶ دستگاه خودرو فروخت. گروه پژو با ۱۲ هزار و ۵۰۹ دستگاه و گروه سورن با ۱۰ هزار و ۲۴۷ دستگاه، بیشترین سهم را در فروش ماهانه این شرکت داشتند. پس از آنها، دنا با ۷ هزار و ۶۶۳ دستگاه و تارا با ۶ هزار و ۱۰۶ دستگاه قرار گرفتند.

کاهش ۳۳.۸ درصدی فروش سایپا

سایپا در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد ۶۵ هزار و ۴۶۴ دستگاه خودرو فروخت؛ در حالی که فروش این شرکت در مدت مشابه سال گذشته به ۹۸ هزار و ۸۸۲ دستگاه رسیده بود. به این ترتیب، تعداد خودروهای فروخته‌شده سایپا ۳۳ هزار و ۴۱۸ دستگاه کاهش یافته و افت فروش این شرکت به حدود ۳۳.۸ درصد رسیده است.

خانواده X۲۰۰ شامل تیبا، کوئیک و ساینا با فروش ۴۲ هزار و ۵۹۸ دستگاه، بیشترین سهم را در سبد فروش سایپا داشته است. شاهین با فروش ۱۱ هزار و ۸۱۶ دستگاه و وانت ۱۵۱ با ۸ هزار و ۴۴۱ دستگاه، دیگر محصولات پرفروش این شرکت در دوره مورد بررسی بوده‌اند.

در میان سایر محصولات، خانواده چانگان ۲ هزار و ۳۸۹ دستگاه و خانواده تویوتا ۲۰۸ دستگاه فروش داشته‌اند. فروش آریا اتومات نیز به ۱۲ دستگاه رسیده است.

سایپا در شهریورماه ۱۷ هزار و ۵۳ دستگاه خودرو فروخت که از این تعداد، ۱۳ هزار و ۵۴ دستگاه به خانواده X۲۰۰، دو هزار و ۲۵۳ دستگاه به شاهین و یک‌هزار و ۵۷۶ دستگاه به وانت ۱۵۱ اختصاص داشت.

پارس‌خودرو؛ بیشترین افت درصدی فروش

پارس‌خودرو در ۶ ماهه نخست امسال ۱۲ هزار و ۲۰۲ دستگاه خودرو فروخت؛ در حالی که تعداد فروش این شرکت در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ به ۳۰ هزار و ۸۵۶ دستگاه رسیده بود. مقایسه این دو رقم از کاهش ۱۸ هزار و ۶۵۴ دستگاهی فروش پارس‌خودرو و افت حدود ۶۰.۵ درصدی آن حکایت دارد.

بررسی عملکرد محصولات پارس‌خودرو نشان می‌دهد گروه Q۲۰۰ با فروش ۷ هزار و ۸۶۵ دستگاه، بیشترین تعداد فروش را به خود اختصاص داده است. سهند با ۳ هزار و ۴۳۳ دستگاه در رتبه بعدی قرار دارد. این شرکت همچنین ۵۱۷ دستگاه پارس نؤا، ۳۷۰ دستگاه CS۳۵، شانزده دستگاه ROEWE و یک دستگاه ZOTYE T۳۰۰ DL۵ فروخته است.

در شهریورماه نیز فروش پارس‌خودرو به ۳ هزار و ۳۲۳ دستگاه رسید. گروه Q۲۰۰ با یک‌هزار و ۷۰۳ دستگاه و سهند با یک‌هزار و ۳۶۵ دستگاه، بیشترین سهم را در فروش ماهانه این شرکت داشتند.

افت فروش در هر سه خودروساز

مقایسه عملکرد سه خودروساز در ۶ ماهه نخست امسال نشان می‌دهد پارس‌خودرو با افت ۶۰.۵ درصدی، بیشترین کاهش نسبی فروش را تجربه کرده است. پس از آن، سایپا با افت ۳۳.۸ درصدی و ایران‌خودرو با کاهش ۲۳.۹ درصدی قرار دارند.

با این حال، از نظر تعداد خودروهای فروخته‌نشده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ایران‌خودرو با کاهش ۶۰ هزار و ۷۳۳ دستگاهی در صدر قرار دارد؛ رقمی که از افت ۳۳ هزار و ۴۱۸ دستگاهی سایپا و کاهش ۱۸ هزار و ۶۵۴ دستگاهی پارس‌خودرو بیشتر است.

بنابراین این روند بیانگر کاهش نزدیک به یک‌سوم تعداد خودروهای فروخته‌شده این شرکت‌ها در مقایسه سالانه است.