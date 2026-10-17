به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری، مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، عصر شنبه در حاشیه مراسم نخستین سالگرد درگذشت سردار علیرضا افشار که با عنوان «در سوگ یار دیرین» در مسجد نور تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران از خدمات و سوابق این فرمانده پیشکسوت در دوران مسئولیتش یاد کرد.

اشتری با تسلیت درگذشت سردار افشار، او را فرمانده‌ای شجاع و توانمند توصیف کرد که در سطوح مختلف فرماندهی، از عرصه راهبردی تا حوزه‌های عملیاتی و تاکتیکی، صاحب‌نظر بود و در دوره مسئولیت خود خدمات قابل توجهی به کشور ارائه کرد.

وی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری سردار افشار، اخلاص، روحیه مردمی و پایبندی به ولایت را از جمله عواملی دانست که موجب احترام همرزمان، فرماندهان قدیمی و مردم به وی شده بود.

مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین با یادآوری فعالیت‌های سردار افشار در دوران دفاع مقدس و سال‌های پس از آن، بر اهمیت پاسداشت یاد و خاطره فرماندهان و رزمندگانی تأکید کرد که در مقاطع مختلف برای دفاع از کشور و ارزش‌های انقلاب اسلامی تلاش کردند.