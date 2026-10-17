کوثری: نباید توجه بیش از اندازه‌ به سخنان ترامپ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، عصر شنبه در حاشیه مراسم نخستین سالگرد درگذشت سردار علیرضا افشار با عنوان «در سوگ یار دیرین» که در مسجد نور تهران برگزار شد، در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ اظهار کرد: ترامپ یک قمارباز است که هر لحظه سخنی مطرح می‌کند و اظهاراتش پایه و اساس ندارد؛ از این رو، نباید توجه بیش از اندازه‌ای به این سخنان داشت.

وی با اشاره به آنچه ناکامی‌های آمریکا در تقابل با کشورمان خواند، افزود: ترامپ آن‌قدر سیلی خورده است که اکنون نمی‌داند چه اقدامی انجام دهد و دچار سردرگمی شده است.