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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۴

هشدار بارش در ۲۶ استان؛ سامانه بارشی جدید از امروز وارد کشور می‌شود

هشدار بارش در ۲۶ استان؛ سامانه بارشی جدید از امروز وارد کشور می‌شود

یک مقام مسئول هواشناسی گفت: از امروز تا روز پنجشنبه، سامانه بارشی در ۲۶ استان کشور فعال است و رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و در مناطق مستعد احتمال تگرگ و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور گفت: امروز (یکشنبه، ۲۶ مهر) در شمال فارس، غرب یزد، جنوب کرمان، شرق هرمزگان و برخی نقاط اصفهان و چهارمحال و بختیاری، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین در سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی، افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ خواهد داد.

وی افزود: روزهای دوشنبه (۲۷ مهر) و سه‌شنبه (۲۸ مهر) در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، غرب یزد، شمال فارس، جنوب کرمان، شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان، افزایش ابر و گاهی رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین در مناطقی از شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و غرب سواحل دریای خزر بارش پراکنده رخ خواهد داد.

ضیائیان بیان کرد: روز چهارشنبه (۲۹ مهر) بارش پراکنده در شمال غرب، شرق سواحل دریای خزر و برخی مناطق غرب کشور ادامه خواهد داشت.

پیش‌بینی وضعیت جوی تهران در روزهای آینده

وی درباره وضعیت جوی تهران گفت: آسمان تهران امروز (۲۶ مهر) کمی ابری تا قسمتی ابری و همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در بعضی ساعت‌ها افزایش سرعت باد و گاهی بارش پراکنده رخ خواهد داد. از اواخر شب نیز کاهش ابر مورد انتظار است. حداقل دمای تهران ۱۷ و حداکثر دمای آن ۳۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. همچنین در این مدت، در ارتفاعات استان، به‌ویژه ارتفاعات شرقی، در بعضی ساعت‌ها احتمال وقوع رگبار پراکنده وجود دارد.

وی ادامه داد: به دلیل نبود وزش باد قابل‌ملاحظه طی سه روز آینده، در مناطق پرتردد شهری، به‌ویژه نواحی مرکزی و جنوبی تهران، در بعضی ساعت‌ها کاهش نسبی کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان افزود: از بعدازظهر روز سه‌شنبه (۲۸ مهر)، در نیمه جنوبی و مناطق غربی تهران، در بعضی ساعت‌ها وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین در مرزهای جنوبی و غربی تهران احتمال وقوع گردوخاک موقت وجود دارد و در ارتفاعات نیز گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد.

صدور هشدار زرد هواشناسی برای وقوع رگبار و رعدوبرق در ۲۶ استان

وی درباره صدور هشدار زرد هواشناسی نسبت به فعالیت سامانه‌های بارشی گفت: امروز (۲۶ مهر)، در چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، جنوب و غرب اصفهان، شمال و نیمه شرقی فارس، هرمزگان، غرب و نیمه جنوبی کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان، شرق و ارتفاعات شمال استان‌های تهران و مازندران، وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود. همچنین در مناطق مستعد، احتمال گردوخاک و تگرگ وجود دارد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: روز دوشنبه (۲۷ مهر)، این شرایط جوی در جنوب سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی و نیمه غربی کرمان، هرمزگان، نیمه شمالی و شرق فارس، غرب یزد، نیمه جنوبی اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، گیلان، مازندران، نیمه شرقی آذربایجان شرقی، نیمه شمالی آذربایجان غربی، ارتفاعات استان‌های تهران، البرز و سمنان و همچنین مرکز و شمال اردبیل پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان ادامه داد: روز سه‌شنبه (۲۸ مهر)، وقوع این شرایط جوی در گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، نیمه شرقی آذربایجان شرقی، جنوب آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، همدان، ارتفاعات استان‌های تهران، سمنان، البرز و قزوین، نیمه غربی و نیمه جنوبی اصفهان، نیمه شمالی و نیمه شرقی فارس، نیمه جنوبی کرمان، هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان، غرب یزد، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و شمال و شرق لرستان پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: روز چهارشنبه (۲۹ مهر)، گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات استان‌های تهران، البرز و سمنان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، قزوین، زنجان، همدان، ایلام، لرستان، مرکزی، غرب یزد، نیمه غربی و جنوبی اصفهان، نیمه شمالی فارس، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب غرب و جنوب کرمان تحت تأثیر این شرایط جوی قرار خواهند گرفت.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: روز پنجشنبه (۳۰ مهر)، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان، اردبیل، قزوین، گیلان، مازندران، غرب گلستان، ایلام، همدان، مرکزی، لرستان، نیمه غربی و نیمه جنوبی اصفهان، نیمه شمالی، شرق و مرکز فارس، شمال خوزستان، شرق بوشهر، غرب یزد، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و ارتفاعات استان‌های تهران و البرز با رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی همراه خواهند بود.

کد مطلب 6980687
زهره آقاجانی

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