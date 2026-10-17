به گزارش خبرگزاری مهر، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، بهسازی معابر، ساماندهی فضاهای عمومی و ارتقای امکانات ورزشی و درمانی از جمله اقدامات مدیریت شهری تهران در مناطق مختلف پایتخت است. در ادامه، آخرین اقدامات و پروژه‌های شهری را مرور می‌کنیم.

مولدسازی حدود یک همت در دو مجتمع ایستگاهی منطقه ۲۰

جلسه هماهنگی شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی مترو تهران و شهرداری منطقه ۲۰ با هدف رفع موانع اداری و تسریع در بهره‌برداری از اراضی پیرامون ایستگاه‌های مترو برگزار شد.

در این نشست با حضور مهدی صباغ، مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی مترو تهران و رضا شنگی، شهردار منطقه ۲۰، آخرین وضعیت سه پروژه بررسی شد. طرح جامع پهنه ۴۳ هکتاری دولت‌آباد در سه بخش تدوین شده و مراحل تکمیلی طراحی آن برای اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ در جریان است. همچنین مجتمع ایستگاهی شهید رجایی پس از تکمیل مراحل مالی در آستانه صدور پروانه شهرسازی قرار گرفته و مجتمع ایستگاهی بسیج نیز پس از کارسازی عوارض، آماده ورود به مراحل بعدی صدور پروانه است. مجموع مولدسازی و صدور پروانه این دو مجتمع حدود یک همت اعلام شده است.

پایان عملیات آسفالت دوربرگردان و کندرو اردستانی در منطقه ۲۲

عملیات احداث و آسفالت دوربرگردان و کندرو اردستانی در منطقه ۲۲ به پایان رسید. در جریان این پروژه، حدود یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع از سطح معبر آسفالت شد و ۳۰۰ تن آسفالت به کار رفت. این پروژه با هدف بهسازی مسیر، ساماندهی تردد و تسهیل عبور و مرور شهروندان اجرا شده است.

اعلام آمادگی مرکز مطالعات تهران برای حمایت از پایان‌نامه دانشجویان بین‌المللی

علی شمسی‌پور، رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، در دیدار با دانشجویان غیرایرانی دانشگاه‌های تهران از آمادگی این مرکز برای حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی و بهره‌گیری از ظرفیت علمی آنان در حل مسائل شهری خبر داد.

وی با اشاره به فعالیت ۲۷ گروه پژوهشی و مطالعاتی در مرکز گفت: فعالیت‌های پژوهشی باید بر مسائل و اولویت‌های واقعی شهر متمرکز باشد و نتایج آن در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری شهری مورد استفاده قرار گیرد. شمسی‌پور همچنین دریافت دیدگاه شهروندان در مراحل مختلف تصمیم‌گیری و ارزیابی راهکارها در آزمایشگاه سیاست‌گذاری را از رویکردهای این مرکز دانست. در این نشست، قائم شریعتی، معاون توسعه و هماهنگی امور پژوهشی مرکز، و امیر فرخی، مدیر امور نخبگان، نیز بر گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی، استفاده از داده‌های پژوهشی و حمایت از ایده‌ها و پایان‌نامه‌های متناسب با نیازهای مدیریت شهری تأکید کردند.

بازسازی دو زمین چمن مصنوعی در منطقه ۱۸

دو زمین چمن مصنوعی در بوستان‌های ۱۵ خرداد و صنوبر، واقع در محلات تولید دارو و بهداشت منطقه ۱۸، پس از انجام عملیات مرمت و بهسازی دوباره آماده بهره‌برداری شدند.

این زمین‌ها به دلیل فرسودگی ناشی از گذر زمان، شرایط جوی و استفاده مستمر ورزشکاران نیازمند بازسازی بودند. در این عملیات، سطح چمن مصنوعی ترمیم شد و فنس‌های فلزی پیرامونی و بخش‌های پرکاربرد مورد رسیدگی قرار گرفتند. این اقدامات با هدف افزایش ایمنی و بهبود دسترسی شهروندان به امکانات ورزشی محلی انجام شده است.

اجرای طرح ساماندهی و انضباط شهری در نواحی ۶ گانه منطقه ۱۴

طرح ساماندهی و انضباط شهری در نواحی شش‌گانه منطقه ۱۴ با هدف رفع سد معبر، رسیدگی به تخلفات صنفی و ارتقای نظم در فضاهای عمومی اجرا شد.

علیرضا رباطی، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه، با اشاره به اقدامات انجام‌شده گفت: رفع سد معبر واحدهای صنفی، برخورد با وانت‌بارهای فروش، جمع‌آوری بنرهای تبلیغاتی تاریخ‌گذشته، ساماندهی کیوسک‌های مطبوعاتی و رسیدگی به پیام‌های ثبت‌شده در سامانه ۱۳۷ از جمله اقدامات این طرح بوده است. این عملیات در معابری از جمله خیابان پاسدار گمنام، میدان بروجردی، خیابان نبرد، خیابان‌های مخبر و سعیدی، خیابان ده‌حقی، بزرگراه شهید محلاتی، خیابان پیروزی و محدوده شهرک فجر انجام شده و اجرای هفتگی آن در سایر نقاط نیز در دستور کار قرار دارد.

تأکید بر بازمهندسی ترافیکی معابر اطراف بیمارستان‌های منطقه ۲

سوده نجفی، رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران، در نشست با رؤسای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی منطقه ۲ بر ضرورت بازمهندسی ترافیکی معابر پیرامون مراکز درمانی و مناسب‌سازی مسیرها برای تردد افراد دارای معلولیت تأکید کرد.

وی ساماندهی اسکان همراهان بیماران، مدیریت پسماندهای عفونی، پدافند غیرعامل و ایمن‌سازی ساختمان‌های درمانی را از دیگر موضوعات مهم این حوزه دانست. مهدی صالحی، شهردار منطقه ۲، نیز با اشاره به فعالیت دو همراه‌سرا در منطقه اعلام کرد که این مراکز روزانه به حدود ۸۰ نفر خدمات رایگان اسکان و پذیرایی ارائه می‌کنند. به گفته وی، حمایت از بیماران خاص و خانواده‌های دارای فرزندان مبتلا به اوتیسم نیز با کمک خیرین دنبال می‌شود. احداث درمانگاه شهرداری منطقه ۲ و نخستین مرکز فراهنگ استاندارد در قالب پروژه «حیات تهران» نیز از دیگر اقدامات در حال اجرا در این منطقه است.

ادامه عملیات ایجاد دسترسی خط ۶ مترو به ایستگاه ۱۷ شهریور

عملیات سازه‌ای و تجهیزاتی ایجاد دسترسی از خط ۶ مترو به ایستگاه ۱۷ شهریور با وجود محدودیت فضای اجرایی، بافت سست خاک و دشواری حفاری در حین تردد قطارها ادامه دارد.

به گزارش شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه، بخش مربوط به خط ۷ این ایستگاه تقاطعی که در محدوده بلوار قیام و مرز مناطق ۱۲ و ۱۴ قرار دارد، خردادماه ۱۴۰۱ به بهره‌برداری رسید و اکنون ایجاد دسترسی به خط ۶ در حال اجراست. عملیات خروج خاک از عمق ۲۱ متری و انتقال مصالح ادامه دارد و بخش‌هایی از جمله مسیر تقسیم مسافر، آسانسور و گالری ورود مسافر میان دو خط در دست اجراست. تکمیل بتن‌ریزی، نازک‌کاری و تأمین تجهیزات نیز در برنامه قرار دارد. ایجاد این دسترسی از مطالبات پرتکرار شهروندان در سال‌های اخیر بوده است.