  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۵

برگزاری آیین افتتاح «سومین مدرسه تخصصی نظام استاندارد در صنعت هسته‌ای»

برگزاری آیین افتتاح «سومین مدرسه تخصصی نظام استاندارد در صنعت هسته‌ای»

آیین افتتاح «سومین مدرسه تخصصی نظام استاندارد در صنعت هسته‌ای» با حضور معاون رییس‌جمهور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران؛ آیین افتتاح «سومین مدرسه تخصصی نظام استاندارد در صنعت هسته‌ای» امروز، شنبه (25 مهرماه) با حضور محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی، جواد کریمی ثابت، معاون سازمان انرژی اتمی و رییس مرکز نظام کیفیت و استانداردهای اتمی، عزیزی رییس مرکز استانداردهای دفاعی، آزیتا خضرایی مدیر کل دفتر هماهنگی مقررات فنی و تدوین استانداردهای ملی و جمعی از مدیران ارشد صنعت هسته‌ای برگزار شد.

برگزاری آیین افتتاح «سومین مدرسه تخصصی نظام استاندارد در صنعت هسته‌ای»

در آیین افتتاح «سومین مدرسه تخصصی نظام استاندارد در صنعت هسته‌ای» از نظام‌نامه ارزیابی کیفیت و تعالی سازمان انرژی اتمی ایران رونمایی شد.

همچنین در این مراسم از اعضای کمیته‌های برتر مرکز نظام کیفیت و استانداردهای اتمی توسط رییس سازمان انرژی اتمی ایران تقدیر شد.

گفتنی است سومین مدرسه تخصصی نظام استاندارد در صنعت هسته‌ای» با مشارکت معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران و انجمن هوش مصنوعی برای فعالان حوزه استاندارد و اعضای کمیته‌های تخصصی از 25 مهر تا 6 آبان‌ماه برگزار می‌شود.

محورهای «سومین مدرسه تخصصی نظام استاندارد در صنعت هسته‌ای» عبارتند از ارکان نظام استاندارد و اصول استانداردسازی، نظام نوآوری مبتنی بر استاندارد ISO 56000 و مدل تعالی سازمانی EFQM، ارزیابی منطبق بر استاندارد ISO 19011 و ISO 17000، هوش مصنوعی و کاربرد آن در تدوین استاندارد، استاندارد ASME و کاربرد آن در صنعت هسته‌ای، آشنایی با استاندارد سیستم‌های مدیریت ایمنی و سلامت شغلی ISO 45001، الزامات کیفیت در صنعت هسته‌ای ISO 19443، کمیت‌ها، یکاها و برقراری در دزیمتری و مدیریت ریسک در آزمایشگاه‌ها،استانداردهای قابلیت اطمینان و کالیبراسیون.

کد مطلب 6980689
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها