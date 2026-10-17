به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان انرژی اتمی ایران؛ آیین افتتاح «سومین مدرسه تخصصی نظام استاندارد در صنعت هسته‌ای» امروز، شنبه (25 مهرماه) با حضور محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی، جواد کریمی ثابت، معاون سازمان انرژی اتمی و رییس مرکز نظام کیفیت و استانداردهای اتمی، عزیزی رییس مرکز استانداردهای دفاعی، آزیتا خضرایی مدیر کل دفتر هماهنگی مقررات فنی و تدوین استانداردهای ملی و جمعی از مدیران ارشد صنعت هسته‌ای برگزار شد.

در آیین افتتاح «سومین مدرسه تخصصی نظام استاندارد در صنعت هسته‌ای» از نظام‌نامه ارزیابی کیفیت و تعالی سازمان انرژی اتمی ایران رونمایی شد.



همچنین در این مراسم از اعضای کمیته‌های برتر مرکز نظام کیفیت و استانداردهای اتمی توسط رییس سازمان انرژی اتمی ایران تقدیر شد.



گفتنی است سومین مدرسه تخصصی نظام استاندارد در صنعت هسته‌ای» با مشارکت معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران و انجمن هوش مصنوعی برای فعالان حوزه استاندارد و اعضای کمیته‌های تخصصی از 25 مهر تا 6 آبان‌ماه برگزار می‌شود.



محورهای «سومین مدرسه تخصصی نظام استاندارد در صنعت هسته‌ای» عبارتند از ارکان نظام استاندارد و اصول استانداردسازی، نظام نوآوری مبتنی بر استاندارد ISO 56000 و مدل تعالی سازمانی EFQM، ارزیابی منطبق بر استاندارد ISO 19011 و ISO 17000، هوش مصنوعی و کاربرد آن در تدوین استاندارد، استاندارد ASME و کاربرد آن در صنعت هسته‌ای، آشنایی با استاندارد سیستم‌های مدیریت ایمنی و سلامت شغلی ISO 45001، الزامات کیفیت در صنعت هسته‌ای ISO 19443، کمیت‌ها، یکاها و برقراری در دزیمتری و مدیریت ریسک در آزمایشگاه‌ها،استانداردهای قابلیت اطمینان و کالیبراسیون.