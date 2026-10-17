به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری نژاد عصر شنبه در دیدار با پرستاران در بیمارستان کوثر ضمن تبریک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار با اشاره به حضور پرستاران در کنار بیماران در دشوارترین لحظات، اظهار کرد: پرستاران خط مقدم درمان تکیه‌گاه بیماران و خانواده‌های آنان به شمار می‌روند.

فرماندار آستانه اشرفیه افزود: نقش این قشر در مراقبت از بیماران و پیشبرد روند درمان، ارزشمند و اثرگذار است.

وی با اشاره به مسئولیت سنگین حرفه پرستاری، گفت: پرستاران در کنار دانش و مهارت تخصصی، با صبوری، دلسوزی و احساس مسئولیت در مسیر خدمت به بیماران گام برمی‌دارند.

حیدری‌نژاد ادامه داد:حضور و همراهی پرستاران در مراحل مختلف درمان می‌تواند به آرامش بیماران و خانواده‌هایشان کمک کند و از دشواری روزهای بیماری بکاهد.

فرماندار آستانه‌اشرفیه تلاش‌های پرستاران را محدود به انجام وظایف روزمره ندانست و از اهمیت تعهد و روحیه خدمت‌رسانی آنان در شرایط دشوار گفت و تصریح کرد: کادر درمان برای ارائه خدمات درمانی و مراقبتی به بیماران تلاش می‌کنند،خدمات آنان شایسته توجه و حمایت دانست.

وی با گرامیداشت یاد شهدای کادر درمان، به‌ویژه شهیده نبوی‌نیا و شهیده نرجس خانعلی‌زاده، با اشاره به فداکاری و تلاش خدمتگزاران حوزه سلامت گفت:تلاش‌های این قشر در مراقبت از بیماران و همراهی با مردم بسیار ارزشمند است .