دریافت 9 MB کد مطلب 6980693 https://mehrnews.com/x3dmr8 ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۴ کد مطلب 6980693 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۴ تصاویر عجیب خیابانهای فرانسه در پی اعتراضات اخیر موج اعتراضات مردمی در فرانسه بالا گرفته و خیابانهای این کشور صحنه نارضایتی و خشم معترضان شده است. کپی شد مطالب مرتبط ادامه اعتراضات در فرانسه؛ جلیقهزردها و دانشآموزان به خیابانها آمدند حجاب ممنوع در جمهوری آذربایجانِ مسلمان! شهرداری مارسی در فرانسه سقوط کرد+ فیلم افول لیبرالیسم با «جمهوری سوسیالیستی امریکا»! همزمان با فراخوان تظاهرات گسترده در فرانسه؛ مکرون خواستار آرامش شد ماکرون دانشآموزان معترض را به پیگرد قضایی تهدید کرد برچسبها فرانسه معترضان اغتشاش
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