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کد مطلب 6980693
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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۴

تصاویر عجیب خیابان‌های فرانسه در پی اعتراضات اخیر

تصاویر عجیب خیابان‌های فرانسه در پی اعتراضات اخیر

موج اعتراضات مردمی در فرانسه بالا گرفته و خیابان‌های این کشور صحنه نارضایتی و خشم معترضان شده است.

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