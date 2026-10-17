نوری: پرتودهی باید به مزیت اقتصادی کشاورزی خراسان شمالی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری عصر شنبه در جریان بازدید از مرکز پرتودهی محصولات کشاورزی خراسان شمالی، این مجموعه را نمونه‌ای از کاربردهای صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای در خدمت تولید دانست و اظهار کرد: بهره‌گیری هدفمند از این فناوری می‌تواند بخشی از چالش‌های پس از برداشت محصولات کشاورزی را کاهش دهد و زمینه حفظ کیفیت، افزایش ماندگاری و بهبود بازده اقتصادی تولید را فراهم کند.

وی با اشاره به نقش پرتودهی در کنترل آفات و کاهش افت محصول افزود: جلوگیری از دورریز محصولات تنها به معنای حفظ حجم تولید نیست، بلکه با صیانت از سرمایه کشاورز، افزایش قابلیت نگهداری و بهبود کیفیت محصول عرضه‌شده به بازار، می‌تواند به تقویت درآمد بهره‌برداران و ارتقای کارآمدی زنجیره تأمین محصولات کشاورزی منجر شود.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به انتقال ۲۰۰ تن نخود و ۱۰۰ تن لوبیا به این مرکز برای پرتودهی، توسعه دامنه استفاده از این فناوری را ضروری دانست و گفت: باید زمینه بهره‌مندی محصولات دیگری همچون برنج، زعفران و پسته نیز از این ظرفیت فراهم شود تا امکان استفاده گسترده‌تر از فناوری‌های نوین در فرآوری و نگهداری محصولات کشاورزی خراسان شمالی به وجود آید.

نوری با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌های فناورانه زمانی به افزایش بهره‌وری منجر می‌شود که تولیدکنندگان امکان استفاده عملی و مقرون‌به‌صرفه از آن را داشته باشند، خواستار تدوین بسته‌های تشویقی متناسب با نیاز بهره‌برداران شد و افزود: سازمان جهاد کشاورزی و فرمانداران باید با برنامه‌ریزی منسجم، اطلاع‌رسانی هدفمند و تبیین مزایای اقتصادی پرتودهی، زمینه استقبال بیشتر کشاورزان از این ظرفیت را فراهم کنند.

وی با اشاره به پایین‌بودن هزینه پرتودهی محصولات در این مرکز، بر ضرورت معرفی دقیق ظرفیت‌ها و منافع این فناوری به کشاورزان تأکید کرد.

استاندار خراسان شمالی در بخش دیگری از این بازدیدها، با اشاره به روند راه‌اندازی مرکز بورس زعفران فاروج، از دریافت کد بورسی این مرکز و انجام مراحل اداری آن خبر داد و گفت: راه‌اندازی این ظرفیت می‌تواند به سامان‌دهی بازار زعفران، تقویت سازوکارهای معاملاتی و توسعه کشت این محصول در خراسان شمالی کمک کند.