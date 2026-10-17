به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی عصر شنبه در ششمین جلسه شورای اداری استان که در استانداری برگزار شد، انتخاب مازندران به‌عنوان یکی از استان‌های برتر در ارزیابی وزارت کشور را حاصل تلاش مدیران، همکاری دستگاه‌های اجرایی و هم‌افزایی مجموعه مدیریتی استان عنوان کرد.

وی با اشاره به نقش انسجام مدیریتی در پیشبرد برنامه‌های استان اظهار کرد: تعامل میان شورای تأمین، مدیران ارشد و فرماندهان نظامی و انتظامی، زمینه تقویت امنیت و فراهم شدن شرایط مناسب برای اجرای برنامه‌های عمرانی و اقتصادی را فراهم می‌کند.

استاندار مازندران با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی افزود: دستیابی به نتایج پایدار در مسیر توسعه، مستلزم همکاری مستمر دستگاه‌ها و هماهنگی در تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌هاست.

یونسی رستمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان مازندرانی در عرصه‌های علمی، از دانش‌آموزان، خانواده‌ها، معلمان و مجموعه آموزش‌وپرورش استان قدردانی کرد و برنامه‌ریزی هدفمند و حمایت از استعدادهای دانش‌آموزی را در ارتقای جایگاه آموزشی استان مؤثر دانست.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش حضوری تصریح کرد: سیاست مدیریت استان، حفظ و تقویت حضور دانش‌آموزان در مدارس است و آموزش غیرحضوری باید به شرایط خاص، حوادث و ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر محدود شود.

استاندار مازندران با اشاره به نقش ارتباط مستقیم دانش‌آموزان و دانشجویان با معلمان، استادان، پژوهشگران و نخبگان گفت: مراکز آموزشی علاوه بر انتقال دانش، بستر رشد فکری، تبادل تجربه و شکوفایی استعدادها هستند و باید از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی برای ارتقای آموزش و پژوهش بهره گرفت.

وی با بیان اینکه توسعه پایدار نیازمند تصمیم‌گیری‌های علمی و کارشناسی است، افزود: برای حل مسائل استان در حوزه‌هایی مانند آب، برق، گاز، اقتصاد و فرهنگ باید از دانش تخصصی، پژوهش و توان نخبگان استفاده کرد.

یونسی رستمی همچنین با تأکید بر نقش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در افزایش سرمایه اجتماعی خاطرنشان کرد: مردم مهم‌ترین پشتوانه نظام مدیریتی هستند و نتیجه فعالیت مدیران باید در بهبود زندگی شهروندان، افزایش رضایتمندی عمومی و ارتقای کیفیت خدمات نمایان شود.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری رزمایش جان‌فدایان ایران در مازندران، این رویداد را نمادی از وفاداری به میهن، ایثار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانست و بر ضرورت تقویت همبستگی ملی تأکید کرد.