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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۹

مصر برای حمایت از عربستان دست به کار شد

مصر برای حمایت از عربستان دست به کار شد

پارلمان مصر مجوز اقدام برای حمایت از عربستان در صورت درخواست ریاض را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، پارلمان مصر روز یکشنبه ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۶ مهر ۱۴۰۵) برای بررسی درخواست رئیس‌جمهور این کشور درباره ارائه حمایت و آنچه کمک دفاعی به عربستان سعودی خوانده شده، تشکیل جلسه خواهد داد.

روزنامه الاهرام مصر روز شنبه به نقل از بیانیه پارلمان اعلام کرد که این نشست ساعت ۱۳ به وقت محلی، برابر با ساعت ۱۰ به وقت گرینویچ برگزار می‌شود.

عبدالفتاح السیسی روز شنبه در مراسم فارغ‌التحصیلی دانشجویان آکادمی نظامی مصر در پایتخت اداری جدید این کشور گفت قاهره در صورت درخواست ریاض، تمام اقدامات لازم را برای دفاع از عربستان انجام خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه هرگونه اقدام در این زمینه به تأیید پارلمان نیاز دارد، خواستار برگزاری نشست اضطراری برای صدور مجوز لازم در صورت درخواست کمک از سوی عربستان شد.

کد مطلب 6980700

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    نظرات

    • IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      السیسی داره گور خودشو کنار گور آل سعود میکنه.

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