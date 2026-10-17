سردار دامغانی: فرهنگ ایثار و فداکاری شهدا باید به نسل جوان منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی عصر شنبه در دیدار با خانواده شهیده پرستار مرضیه نبوی‌نیا در لاهیجان به مناسبت روز پرستار،ضمن تبریک ولادت حضرت زینب (س)با قدردانی از ایثار خانواده شهدا، از جایگاه ارزشمند حرفه پرستاری، گفت و اظهار کرد: پرستاران از جمله نیروهای فداکاری هستند که در سخت‌ترین شرایط، با تکیه بر تعهد حرفه‌ای، احساس مسئولیت و روحیه انسان‌دوستی، برای حفظ سلامت و آرامش مردم تلاش می‌کنند.

فرمانده سپاه قدس گیلان با گرامیداشت یاد شهیده مرضیه نبوی‌نیا، بر اهمیت معرفی ابعاد مختلف زندگی و ایثارگری شهدای عرصه سلامت تأکید کرد و افزود: بازخوانی مسیر زندگی شهدا و انتقال ارزش‌های اخلاقی و انسانی آنان به نسل جوان، نقش مهمی در تقویت فرهنگ خدمت و فداکاری در جامعه دارد.

پرستاران؛ پیشگامان فداکاری در لحظه‌های دشوار هستند

سردار دامغانی با اشاره به رسالت انسانی و اجتماعی پرستاران، خدمت به بیماران و حضور در کنار مردم در شرایط دشوار را جلوه‌ای از روحیه ایثار و مسئولیت پذیری دانست وگفت: جامعه پرستاری با تلاش شبانه روزی خود، نقش مهمی در حفظ سلامت جامعه ایفا می‌کند و شایسته قدردانی و تکریم است.

وی با بیان اینکه فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی در جامعه ایرانی ریشه‌ای عمیق دارد، اظهار کرد: شهدا با فداکاری خود، ارزش‌های والای انسانی را به نمایش گذاشتند و امروز نیز باید با پاسداشت یاد و نام آنان، مسیر خدمت صادقانه به مردم را با قدرت ادامه دهیم.

فرمانده سپاه قدس گیلان توجه به الگوهای ارزشمند زن مسلمان ایرانی در عرصه‌های مختلف اجتماعی ضروری دانست و ادامه داد:معرفی زنان شهید و فداکار، از جمله شهدای عرصه سلامت، می‌تواند الهام‌بخش نسل‌های آینده و تقویت‌کننده روحیه مسئولیت پذیری در جامعه باشد.

تکریم خانواده شهدا، پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت

وی خانواده‌های معظم شهدا را نماد صبر، استقامت و پایبندی به ارزش‌های والای انسانی و اسلامی دانست و بر ضرورت تکریم این خانواده‌ها و زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهیدان تأکید کرد.

سردار دامغانی با اشاره به نقش خانواده‌های شهدا در حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت، اظهار کرد: خدمت به مردم، دفاع از ارزش‌های انسانی و اسلامی و حرکت در مسیر آرمان‌های شهدا، مسئولیتی همگانی است که باید در عرصه‌های مختلف اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

وی ضمن گرامیداشت یادو خاطره شهدای کادر درمان بویژه شهیده نبوی نیا از صبر و استقامت خانواده شهیده مرضیه نبوی‌نیا تقدیر و پاسداشت مقام شهدا و استمرار راه پرافتخار آنان تأکید کرد.

به گزارش مهر شهیده مرضیه نبوی‌نیا متولد ۱۳ آذر ۱۳۷۳ است که در ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ در پی حمله تروریستی مسلحانه در رشت به شهادت رسید.