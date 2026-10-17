سرمربی خیبر: بازی با استقلال ساده نیست؛ به انرژی تماشاگران نیاز داریم

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند عصر شنبه در نشست خبری پیش از بازی مقابل استقلال خوزستان اظهار داشت: بازی فردا، بازی بسیار مهمی برای ما است، چون پیروزی در این بازی می تواند ما در جدول رده بندی چندین پله بالا بیاورد و به فکر نیمه بالای جدول باشیم.

وی عنوان کرد: بچه های ما کاملا توجیه شده اند و آماده بازی سختی مقابل استقلال خوزستان هستند، سخت به این معنی که استقلال یک تیم سخت کوش و جنگنده ای است، تیم فنی جوان و بسیار خوبی دارد.

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد تصریح کرد: ان شاءالله با حمایت هواداران که برای بازی پرسپولیس سنگ تمام گذاشتند و باعث شدند بچه ها تا دقیقه ۹۰ مقابل پرسپولیس پا به پا بازی کنند، با همان شرایط و شدت تیم را تشویق می کنند.

کمالوند در ادامه با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم با کسب سه امتیاز هواداران را خوشحال کنیم، گفت: فاصله بازی ما با استقلال خوزستان بسیار کم است، ما فقط ۷۲ ساعت توانستیم استراحت کنیم، تیم استقلال استراحت داشته ولی ما در شرایط مسابقه هستیم.

وی با تاکید بر اینکه بچه ها از لحاظ امادگی جسمانی در شرایط خوبی به سر می برند، افزود: امیدوارم بازیکنان دستورات تاکتیکی که قبل از مسابقه‌ به آنها می دهیم را بتوانند به خوبی در زمین پیاده کنند و بتوانیم با هر سه امتیاز زمین مسابقه را ترک کنیم.

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد با بیان اینکه تیم استقلال برای ما قابل احترام است و بازی فردا اصلا بازی ساده ای نیست، تصریح کرد: ما به یک انرژی خوب روی سکوها نیاز داریم و باید از امتیاز میزبانی به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم،

کمالوند خاطرنشان کرد: در دو بازی گذشته در خرم آباد واقعا حمایت پرشور تماشاچیان را داشتیم، امیدوارم فردا هم همین اتفاق رخ دهد، از همین تریبون ضمن تشکر مجدد از هواداران، خواهش دارم که در بازی فردا هم هیچ صندلی و سکویی خالی نباشد و کمک کنند برای کسب هر سه امتیاز.