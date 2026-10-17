چاپ تمبر با محوریت نقشه جامع توسعه و پویش «سرپناه»

به گزارش خبرگزاری مهر حمید ملانوری شمسی عصر شنبه در دیدار مدیر کل و معاونان اداره کل پست استان همدان با قدردانی از تلاش‌های شبانه روزی کارکنان این مجموعه اظهار کرد: پست از زمره دستگاه‌هایی است که به سبب دگرگونی‌های شتابان در حوزه دانش، فناوری‌های ارتباطی و سبک زندگی باید پیوسته با خلاقیت و تدوین ساز و کارهای نو فرآیندهای خود را با مقتضیات روز هماهنگ کند.

وی با هشدار نسبت به خطر فرسودگی روش‌ها در گذر زمان افزود: شرکت پست باید از قالب‌های سنتی فاصله بگیرد و نقش‌های نوینی در بستر جامعه برای خود تعریف کند و اطلاق عنوان «نیروهای خاموش» به فعالان عرصه پست نادرست است و پستچی عنصری پویا و فعال در مراودات اجتماعی است که مستقیم در منازل و ادارات حضور دارد و نباید به عنوان بخشی خاموش در ساختار اجرایی شناخته شود.

استاندار همدان با اشاره به پیشینه و کارکرد معنوی نامه نگاری در مناسبات انسانی خاطرنشان کرد: نامه‌ها در گذشته علاوه بر تبادل پیام حامل عاطفه، انس و مهربانی بودند در حالی که بسیاری از پیام‌های فضای مجازی امروز حالتی صوری و رفع تکلیف پیدا کرده‌اند و اداره کل پست باید با تشکیل کارگروه فرهنگی و احیای فرهنگ نامه‌ ویسی این پیوند عاطفی و جایگاه هویتی را بازسازی کند.

ملانوری شمسی تمبر را رسانه‌ای کارآمد برای معرفی هویت بومی و برنامه‌های کلان استان برشمرد و تاکید کرد: نگاه به تمبر نباید فقط به عنوان بهای خدمات یا برچسبی بر پاکت مرسولات تقلیل یابد و می‌توان با طراحی هدفمند تمبر، ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و برنامه‌های محوری همدان از جمله سند پیشرفت و پویش مسکن‌سازی «سرپناه» را به سراسر کشور مخابره کرد.

وی همچنین بر ضرورت گسترش متوازن و تسهیل خدمات پستی در مناطق شهری و روستایی تاکید کرد و ادامه داد: به منظور بررسی دقیق‌تر نیازهای شهرستان و شبکه روستایی و هم‌افزایی ظرفیت‌ها نشستی مشترک با حضور فرماندار و شهردار همدان تشکیل و برنامه ریزی‌های لازم اجرایی شود.