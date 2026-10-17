به گزارش خبرنگار مهر، علی گویا عصر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته تربیت بدنی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی این شهرستان اظهار کرد: استفاده هدفمند از توان هیأت‌های ورزشی و برنامه‌ریزی منسجم برای بهره‌گیری از امکانات موجود، از محورهای اصلی توسعه ورزش رامسر است.

وی با بیان اینکه تغییراتی در برخی هیأت‌های ورزشی با هدف بهبود عملکرد و تقویت ساختارها انجام شده است، افزود: هیأت‌های ورزشی با انگیزه و تعهد برای پیشرفت ورزش شهرستان فعالیت می‌کنند و تلاش داریم با افزایش هماهنگی و جلب مشارکت مجموعه‌های مختلف، زمینه ارتقای سطح ورزش را فراهم کنیم.

رئیس اداره ورزش و جوانان رامسر با تأکید بر جایگاه ورزش در سلامت جامعه گفت: فعالیت‌های ورزشی علاوه بر کمک به پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، در افزایش نشاط اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و تقویت امید در میان جوانان نقش مؤثری دارد.

گویا با اشاره به اهمیت ارزش‌های اخلاقی در ورزش تصریح کرد: جوانمردی، گذشت، ایثار و پهلوانی باید در کنار رقابت و قهرمانی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه ورزش می‌تواند بستری برای تربیت اجتماعی و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری باشد.

وی افزود: رامسر از استعدادهای قابل توجهی در رشته‌های مختلف ورزشی برخوردار است و یکی از اهداف ما، شناسایی و پرورش ورزشکاران مستعد و افزایش حضور جوانان شهرستان در سطوح بالای رقابت‌های ورزشی است.

گویا با اشاره به کمبودهای موجود در بخش امکانات ورزشی شهرستان اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های مناسب ورزشی در رامسر، همچنان در حوزه زیرساخت‌ها نیازهایی وجود دارد که برای رفع آن‌ها پیگیری‌های لازم در حال انجام است.

وی بهره‌برداری از خانه کشتی رامسر را یکی از اقدامات انجام‌شده در این حوزه برشمرد و افزود: زمین چمن مصنوعی شهرستان نیز در برنامه افتتاح دهه فجر قرار دارد و امیدواریم این طرح طبق برنامه به بهره‌برداری برسد.

رئیس اداره ورزش و جوانان رامسر همچنین با اشاره به ظرفیت مجموعه‌های ورزشی چمران، میرزا کوچک‌خان و امام رضا(ع) گفت: تقویت همکاری میان مجموعه‌های ورزشی و استفاده مناسب از امکانات موجود می‌تواند به افزایش کیفیت خدمات و تسریع روند توسعه ورزش شهرستان کمک کند.

رویدادهای ورزشی؛ فرصتی برای افزایش مشارکت مردم

وی با اشاره به برنامه‌ها و رقابت‌های برگزارشده در رامسر اظهار کرد: در ماه‌های گذشته، رویدادهای متنوعی از جمله مسابقات کشتی محلی، برنامه‌های پیاده‌روی و رقابت‌های کشتی و کاپ کاله برگزار شده است.

گویا نقش هیأت‌های ورزشی را در اجرای موفق این برنامه‌ها مهم دانست و افزود: مشارکت خانواده بزرگ ورزش شهرستان، زمینه مناسبی برای گسترش ورزش همگانی و تقویت ورزش قهرمانی فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: تلاش داریم با ساماندهی بهتر فعالیت‌ها، افزایش هماهنگی میان هیأت‌ها و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مختلف، رویدادهای ورزشی با کیفیت مطلوب‌تری برگزار شوند.

رئیس اداره ورزش و جوانان رامسر همچنین برگزاری برنامه‌های مناسبتی از جمله رژه موتورسواران را فرصتی برای افزایش مشارکت اجتماعی، ایجاد نشاط عمومی و معرفی ظرفیت‌های شهرستان عنوان کرد.

گویا با تأکید بر ضرورت حمایت از ورزشکاران گفت: فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت علاقه‌مندان در رشته‌های مختلف و تقویت ارتباط با هیأت‌های ورزشی از موضوعات مورد توجه اداره ورزش و جوانان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بیمه ورزشی در شهرستان اشاره کرد و گفت: رامسر در این حوزه عملکرد قابل توجهی داشته و حدود ۱۳۰ میلیون تومان نیز بابت عوارض ورزشی به ورزشکاران بازگشت مالی داشته است.

رئیس اداره ورزش و جوانان رامسر با تأکید بر ضرورت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: مسائل و برنامه‌های حوزه ورزش باید با اطلاع و هماهنگی مجموعه‌های مرتبط، از جمله فرمانداری شهرستان، دنبال شود تا تصمیم‌گیری‌ها متناسب با نیازها و ظرفیت‌های رامسر باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری هیأت‌های ورزشی، حمایت دستگاه‌های اجرایی و مشارکت خانواده بزرگ ورزش، زمینه توسعه زیرساخت‌ها، شکوفایی استعدادهای جوان و افزایش افتخارات ورزشی رامسر بیش از گذشته فراهم شود.