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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۳

معترضان فرانسوی دفتر گردشگری شهر لیون را به آتش کشیدند+فیلم

معترضان فرانسوی دفتر گردشگری شهر لیون را به آتش کشیدند+فیلم

رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند در جریان اعتراضات و ناآرامی‌های فرانسه، دفتر گردشگری شهر لیون در میدان بلکور به آتش کشیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه فرانسوی ب‌اف‌ام‌تی‌وی روز شنبه گزارش داد دفتر گردشگری شهر لیون در میدان بلکور، هم‌زمان با ادامه اعتراضات و ناآرامی‌ها در فرانسه، طعمه حریق شد.

بر اساس این گزارش، افراد نقاب‌دار پس از شکستن پنجره‌ها و تخریب بخش‌هایی از ساختمان، آن را به آتش کشیدند. ب‌اف‌ام‌تی‌وی همچنین از وقوع غارت در محل خبر داد و اعلام کرد نیروهای پلیس و آتش‌نشانی در راه هستند.

فرانسه حدود یک ماه است که با موجی از ناآرامی‌ها روبه‌روست؛ ناآرامی‌هایی که پس از اعتراض گروهی از دانش‌آموزان در حومه پاریس به شرایط نامناسب مراکز آموزشی آغاز شد.

همچنین راهپیمایی روز شنبه در پاریس به دلیل درگیری معترضان با پلیس و بازداشت چند نفر با تأخیر برگزار شد.

پاریس، پایتخت فرانسه و شماری دیگر از شهرهای این کشور روز شنبه شاهد تجمع‌های اعتراضی گسترده بودند. هم‌زمان با حضور دانش‌آموزان دبیرستانی و اعضای جنبش جلیقه‌زردها در خیابان‌های پاریس، نخستین درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای پلیس نیز گزارش شد.

کد مطلب 6980713

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