به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر اجاق‌نژاد در آیین تجلیل از پرستاران و کارکنان درمانی دارالشفای حضرت مهدی(عج) مسجد مقدس جمکران که بعدازظهر شنبه هم‌زمان با سالروز میلاد حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار برگزار شد، بر اهمیت نیت خالصانه در خدمت به بیماران تأکید کرد و خدمت در عرصه سلامت را از مسئولیت‌هایی دانست که ارزش معنوی آن فراتر از معیارهای مادی است.

وی با اشاره به اینکه مراقبت از بیماران، به‌ویژه افرادی که در شرایط دشوار و بدون همراه قرار دارند، از ارزش والایی برخوردار است، افزود: گاهی یک اقدام دلسوزانه و رسیدگی به انسانی که در موقعیت آسیب‌پذیر قرار گرفته است، می‌تواند پاداشی بزرگ در پیشگاه خداوند داشته باشد.

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با بیان اینکه انگیزه انسان در انجام مسئولیت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در ارزش معنوی اعمال دارد، اظهار کرد: میان کاری که برای جلب توجه دیگران انجام می‌شود و خدمتی که بدون انتظار تشویق و دیده‌شدن صورت می‌گیرد، تفاوت وجود دارد و آنچه به خدمت انسان ارزش معنوی می‌بخشد، نیت خالصانه و تلاش برای جلب رضایت خداوند است.

خدمت به بیمار با نیت الهی ارزش می‌یابد

اجاق‌نژاد با تأکید بر اینکه این نگرش می‌تواند در تمامی بخش‌های نظام سلامت مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: پزشکان، پرستاران و دیگر اعضای کادر درمان این فرصت را دارند که با انجام مسئولیت‌های خود برای رضای خداوند، فعالیت حرفه‌ای‌شان را به عملی ارزشمند و عبادتی معنوی تبدیل کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حرفه پرستاری، توجه به نیازهای بیمار و مراقبت از او در موقعیت‌های مختلف، اهمیت ویژه‌ای دارد و هر اندازه این خدمت با احساس مسئولیت، دلسوزی و انگیزه الهی همراه باشد، از ارزش بیشتری برخوردار خواهد بود.

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شخصیت حضرت زینب کبری(س)، سیره آن بانوی بزرگوار را الگویی ماندگار در صبر، مسئولیت‌پذیری و مراقبت از دیگران معرفی کرد و گفت: زندگی حضرت زینب(س) نشان می‌دهد که انسان در دشوارترین شرایط نیز باید وظیفه خود را بشناسد و در مسیر انجام مسئولیت‌هایش استوار بماند.

حضرت زینب(س) در سختی‌ها مسئولیت خود را رها نکرد

اجاق‌نژاد با اشاره به حوادث پس از واقعه کربلا افزود: حضرت زینب کبری(س) در کنار تحمل مصائب سنگین، مسئولیت مراقبت از زنان و کودکان را بر عهده داشت و در آن شرایط دشوار، برای انجام وظایف خود و حفظ همراهان، بر هدایت امام سجاد(ع) تکیه می‌کرد.

وی با یادآوری واقعه آتش‌گرفتن خیمه‌ها در روز عاشورا، بر اهمیت تشخیص وظیفه در موقعیت‌های بحرانی تأکید کرد و گفت: یکی از جلوه‌های برجسته شخصیت حضرت زینب(س) این بود که حتی در سخت‌ترین لحظات نیز در پی شناخت مسئولیت خود بود و بر اساس آن عمل می‌کرد.

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران ادامه داد: سیره حضرت زینب(س) به روشنی نشان می‌دهد که صبر و پایداری زمانی معنا و جلوه بیشتری پیدا می‌کند که با احساس مسئولیت و پایبندی به وظیفه همراه باشد و انسان در مواجهه با مشکلات، از انجام مسئولیت‌های خود غافل نشود.

وی با اشاره به پیوند این ویژگی‌ها با حرفه پرستاری، بر اهمیت مسئولیت‌پذیری در مراقبت از بیماران تأکید کرد و تلاش برای رسیدگی به نیازهای درمانی و انسانی آنان را از جلوه‌های ارزشمند خدمت به جامعه دانست.

خدمات درمانی دارالشفای جمکران توسعه یافته است

اجاق‌نژاد همچنین از تلاش‌های پزشکان، پرستاران و کارکنان دارالشفای حضرت مهدی(عج) قدردانی کرد و اقدامات صورت‌گرفته برای ارتقای خدمات درمانی این مجموعه را حاصل همکاری و همراهی بخش‌های مختلف آستان مقدس مسجد جمکران دانست.

وی با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه درمان اظهار کرد: در بخش‌های مختلف درمانی، کلینیک‌ها و خدمات تشخیصی این مجموعه، اقدامات ارزشمندی صورت گرفته است که حاصل تلاش کارکنان و حمایت تولیت و معاونان آستان مقدس است.

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با قدردانی از همراهی مجموعه مدیریتی این آستان و کوشش کارکنان بخش سلامت، بر اهمیت تلاش جمعی در بهبود خدمات تأکید کرد.

آیین تجلیل از پرستاران و کادر درمان دارالشفای حضرت مهدی(عج) آستان مقدس مسجد جمکران، هم‌زمان با سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، با حضور تولیت این آستان مقدس برگزار شد.